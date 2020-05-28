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房屋起火門打不開！眼睜睜看3歲雙胞胎遭大火吞噬　母親自責崩潰

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記者吳孟臻／綜合報導

澳洲新威爾斯州巴特洛（Batlow）18日發生一起火災慘案，3歲雙胞姊妹意外將家門反鎖，同時間屋內起火，被鎖在屋外的媽媽心急如焚，待火勢撲滅後，消防隊只找到小姊妹的遺體，她們雙手緊緊牽住彼此，畫面令人不捨。

火災發生前，雙胞胎愛莎（Aisha）和萊拉妮（Lailani）在玩起火的枕頭，母親坦格亞（Tankya Ford）發現後緊急把枕頭拿到戶外處理。沒過多久，房屋發生火災，坦格亞立刻衝上前想要救出女兒，卻發現門不小心鎖上了。

坦格亞立刻大聲喊叫，試圖叫女兒把門打開，也嘗試打破窗戶入內，但手都被割傷、劃傷了，還是無法成功破窗，最終只能和5歲的兒子眼睜睜看著大火把房子吞噬。

消防隊不久後趕到現場，以最快的速度將火勢撲滅，進屋尋找姊妹的下落，但找到時兩人早就沒了呼吸，看到的只是兩人害怕地緊縮在一起的遺體。根據判斷，愛莎和萊拉妮應該是吸入過多的濃煙，嗆傷致死。

坦格亞恨透無能為力的自己，雙胞胎的父親傑弗瑞（Geoffrey）也身陷在痛苦之中。姑姑杜波伊斯（Tammy Dubois）向媒體透露，傑弗瑞被醫院請去認屍，但他實在做不到，不願面對失去愛女的痛苦。

她們居住的社區才剛經歷過森林大火，此意外再度讓鄰里陷入低迷的氣氛中，鄰居都十分不捨可愛的愛莎和萊拉妮，不敢相信悲劇會發生在她們身上。

警方表示，坦格亞明顯還深陷在創傷之中，但對於調查十分配合。事發後，網路上許多人開始猜測引發火災的原因、抨擊失職的母親，瑞福利納警局負責人諾伯（Bob Noble）表示，發表任何言論前，都該設身處地替當事人想想，過度的揣測也喚不回兩條寶貴的生命。

諾伯接著提醒，這個年紀的孩子好奇心旺盛，可能是一連串的巧合引發事故，目前對案件保持開放態度，會持續調查起火的原因與細節。

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