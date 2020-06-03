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潛水捕魚遭3.5公尺公牛鯊攻擊！　男大生慘被狠狠咬住...緊急踹頭逃生

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潛水捕魚遭3.5公尺公牛鯊攻擊！　男大生慘被狠狠咬住...緊急踹頭逃生。（圖／翻攝自Facebook／Lachlan Pye）

▲男子隨身鏡頭記錄到鯊魚攻擊的畫面。（圖／翻攝自Facebook／Lachlan Pye

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男大生近來在昆士蘭海岸潛水時，竟然遇到一條3.5公尺長的鯊魚，鯊魚當時直接咬住他的蛙鞋，想要把他整個人拉到更深的水底，情急之下只好猛踢對方頭部最後幸運逃脫，恐怖過程全被隨身的Go-Pro攝影機給記錄了下來。

澳洲9 News報導，18歲男子皮伊(Lachlan Pye)劫後餘生表示，近來與朋友到昆士蘭北部盧辛達(Lucinda)潛水，正想用魚叉獵捕一條魚時，沒想到自己也成為公牛鯊(Bull shark)的獵物，面臨「人生最恐怖的2分鐘」。從隨身的Go-Pro鏡頭中可看到，一條公牛鯊狠狠咬住拉克蘭的蛙鞋，他只能拼命踢腿試圖保護自己。

皮伊表示，「一開始只是正常的潛水，同行夥伴順利捕到一條魚後便上岸，而當我想繼續捕時，不知從哪突然衝出一條鯊魚，把我要捕的魚給咬成兩半」，當下自己除了拼命踢水，也試著用魚叉去攻擊對方頭部但是完全沒用，「牠咬著我的蛙鞋，感覺到自己被往下拉，牠真正的目標根本不是那條魚而是我」。

皮伊遇害的時候，在船上的朋友威爾科克斯(Presley Wilcox)雖然只有距離他幾公尺遠，卻完全不知道水下對方正在與鯊魚大戰，「我只聽到他大喊，『有鯊魚！我被咬了』」。皮伊成功脫險後，雖然曾遇過這麼可怕的事，但他表示不會因此放棄水上活動。
 

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