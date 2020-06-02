相戀4年分手談復合！他持刀狂捅前女友「下秒自殺」...家人全程目睹嚇傻

▲澳洲雪梨一對相戀4年的情侶分手，男方刺死前女友後自殺。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者康心禹／綜合報導

澳洲雪梨西部郊區比德威爾（Bidwil）在上個月30日發生一起情侶雙屍命案！一對年紀皆為22歲的情侶交往4年後分手，近日正為了「重修舊好」而努力，沒想到竟發生男方先刺死前女友之後，再自殺身亡的悲劇，而男方父母也目睹了這起慘案。

綜合澳洲媒體《9NEWS》、英國《每日郵報》報導，22歲的馬塔法（Ruth Mataafa）在與相戀4年的前男友馬奧諾（Jachai Leota Fuimaono）分手後，於30日中午前往比德威爾（Bidwil）前男友家中，沒想到竟被殘忍刺傷而死。

根據警方蒂克納（Tickner）的說法，馬塔法和馬奧諾相戀4年後分手，兩人近日正努力朝「重修舊好」而努力，沒想到卻發生馬奧諾持刀朝馬塔法狂捅多刀之後，自己也自殺身亡的悲劇。

事件發生當時，馬奧諾的家人都在家中，親眼目睹了這可怕的一幕，想阻止卻為時已晚。據悉，馬塔法是在馬奧諾家的門口外被發現的，當時背部、胸部和腹部皆有多處刀傷，被送往醫院急救後不幸身亡。

這起事件讓兩個家庭、當地社區和警方都感到相當震驚。一名親戚表示，他前一天才見到馬奧諾，並沒有發現他有任何的不對勁。而目前警方仍在調查整起事件。