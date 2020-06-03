博客來11點準時開賣中衛口罩！記者實測「最多買4盒」　結局傻眼

▲系統大當機，口罩根本連購物車都放不進去。（圖／翻攝博客來網站）

網搜小組／鄺郁庭報導

口罩管制6月1日起解禁，5大電商則從3日開始陸續上架販售。其中，博客來日前在臉書宣布，3日上午11將點限量開賣口罩，每人最多還可以一次購入4盒。結果整點一開賣，第一時間點選直接結帳，網站就開始呈現大當機狀態，直到11點8分網頁才正常，不過已經顯示「限量商品已完售」，根本連半盒都搶不到。

記者實測搶購博客來口罩，11點一上架，就分別點選深丹寧和櫻桃紅的「直接結帳」選項，結果通通「看得到買不到」，因為點選選項之後，就進入一大段當機狀態，網頁不是跑不動，就是直接無法連接。等到11點8分網頁正常後，系統也通知「選購口罩目前已達限量無法銷售，無法放入購物車內！！」別說是買4盒，根本連1盒都沒買到。

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▲11點一開賣，點「直接結帳」卻看得到買不到。（圖／翻攝博客來網站）

網友則紛紛湧入博客來粉絲專頁抱怨，「網頁從10:59就壞了呀」、「哈哈！直接卡死無意外」、「根本無法連線」、「當機了～可能沒了」、「每次遇到搶購，網址都進不去，伺服器有夠爛的！沒有一次搶得到」、「網站和APP都當機了」、「你網站撐不住耶，加油」、「10：59網頁就關掉？」

稍早10點，Yahoo奇摩購物中心開賣中衛醫療口罩，一上架網站就隨即呈現當機狀態，接著點選品項會顯示網頁錯誤的畫面，可見有大量買家同時湧入造成系統卡頓。10點9分再度點選網頁已完售。

▲博客來網站11點口罩開賣當機。（圖／翻攝博客來網站）

以下為各大平台中衛口罩發售時間：

Yahoo奇摩購物中心：上午10點（已完售）

博客來上午11點：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元，以上均為每款式限購1盒，每人最多可一次購入4盒。

東森購物網下午：有深丹寧、櫻桃紅2色可選，一盒50片售價300元，每人限購2盒。

PChome 24h下午：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片499元，以上均為每人限購1盒。

momo購物晚間8點：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。