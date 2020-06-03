「脊梁山脈攝影展」開跑！6/4起京站開展　自拍還送住宿券

▲脊梁山脈攝影展開跑。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，交通部觀光局表示，下半年將主推「脊梁山脈年」的山城旅遊。觀光局今日舉辦「2020台灣金美脈 脊梁山脈攝影展」開展記者會，將於6月4日到28日在台北京站時尚廣場舉辦實體攝影展活動，同時有一系列活動，民眾與攝影作品自拍還有機會抽住宿券。

交通部觀光局於今年3月至5月以Work from Home但也要Travel from Home的概念，推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞徵件」，以徵集台灣脊梁山脈美照，透過喔熊官方IG募得之作品中，精選出32幅獲獎作品。

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觀光局表示，獲獎作品將於6月4日到6月28日在台北京站時尚廣場舉辦實體攝影展活動，以旅遊結合影像的概念，將台灣山脈之美一次濃縮呈現於台北交通樞紐京站時尚廣場。此次攝影展亦為觀光局首度跨界與百貨業者京站時尚廣場聯名合作。

▲觀光局今日舉辦開展記者會。（圖／觀光局提供）



觀光局同時在展期間舉辦系列活動，包括6月6日喔熊組長與部落客直播開箱；6月12日到14日山脈快閃自拍賽送住宿券；6月20日喔熊粉絲同樂會及6月21日登山運動講座等，為脊梁山脈旅遊年活動造勢。

交通部表示，「山脈旅遊正好符合防疫新生活的宗旨，我們主推山城小鎮、山岳旅遊，將趁著下半年疫情趨緩時力推」。台灣蛙后李詹瑩今日也親臨記者會，邀請民眾於8月15日一起走出戶外，登上「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」之觀音山硬漢嶺。

另外觀光局也拍攝的脊梁山脈旅遊年360度VR影片，運用智慧觀光及科技行銷領略山林之美，該影片已報名參加「2020年度第77屆威尼斯影展」VR影片獎項競賽，盼能藉此讓世界看見台灣的美麗。