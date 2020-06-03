13歲獨臂少年釣出「NBA王牌」按讚！超快速運球秒中三分　炸翻全場

記者蔡儀潔／綜合報導

「要麼努力，要麼放棄」是廣東13歲獨臂男孩張家城的座右銘，雖然他只有一隻手臂，但面對比他更高更壯且年長的對手，絲毫沒有退縮，運球和投球精準流暢。張家城打球的影片引發關注，連NBA拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、火箭前鋒塔克(P.J. Tucker)都留言鼓勵他。

▲13歲獨臂少年球技超群受熱捧。（圖／翻攝自抖音，下同）

近日一段「獨臂少年打籃球」的影片在網路爆紅，畫面中可以看到，少年不斷在胯下和背後切換運球，速度流暢令人咋舌，運球和投球都精準、流暢，在場的觀眾頻頻爆發出歡呼聲，甚至有網友指出，一開始根本沒發現他只有一隻手臂。

▲張家城在訓練。

據悉，這位少年名叫張家城，今年13歲，是廣東省雲浮市雲安區高村鎮人，他5歲時因為一場意外失去了右臂，但熱愛籃球的他堅持練習，從社交平臺PO的訓練影片可以看到，在家中、在操場上每個可以打球的地方，都有他練習的身影。

▲里拉德、塔克留言鼓勵。

張家城打球影片引發關注，連NBA球員里拉德、塔克都留言鼓勵，希望他能繼續堅持。中國球手易建聯則評價「心，永遠都會是身體裡最強壯的部位。」張家城的表現亦吸引CBA球隊廣東宏遠的注意，總經理朱芳雨在微博表示，邀請他未來參觀球隊。對於大家的鼓勵，張家城謙虛以對，表示他會更加努力。

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