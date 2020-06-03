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全球230位頂尖專家急催G20：緊急開峰會　提供2.5兆美元資金！

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲全球仍引頸期盼疫苗的研發能盡快完成，也希望能有更完善強力的防疫奧援。（圖／路透）

文／中央社倫敦2日綜合外電報導

230名以上各國前任與現任領袖和全球數一數二衛生專家、經濟學家今天呼籲20國集團（G20）召開緊急峰會，應對2019冠狀病毒疾病疫情，並敦促G20提供規模2.5兆美元資金。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）在內的一群世界領袖呼籲G20必須團結，並提供資金應對這場「前所未見的全球危機」。

他們指出，比較貧窮的國家在疫情中面臨最大風險，要求已開發國家減免76國的債務，同時世界銀行（World Bank）動支加倍的緊急援助資金，並祭出數十億美元投入疫苗研發。

這些領袖提到，國際貨幣基金（IMF）評估，開發中國家需要2兆英鎊來克服眼前危機，但迄今只有部分撥款。

這些領袖敦促：「G20必須同意提供規模2.5兆美元的經濟支持。」這需要國際貨幣基金、世界銀行與區域開發銀行提高它們的貸款與補助上限。

世界領袖們還在信中呼籲，對避稅天堂採取行動，對違反規定的國家實施制裁，以確保有充足的資金。

他們同時也敦促全球共同合作開發疫苗，「確保疫苗盡快普遍自由取得。」

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