　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球新冠肺炎確診破632萬例　逾37.7萬人病死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利,威尼斯。（圖／路透）

▲全球新冠肺炎確診破632萬例。（圖／路透）

文／中央社巴黎2日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日19時（台灣3日凌晨3時），全球超過37萬7213人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）不治，確診逾632萬480例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少266萬2300人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬5644人病故，確診達182萬523例。

英國是死亡人數僅次於美國的疫情慘重國家，境內累計3萬9369人病故，確診達27萬7985例。

疫情重災國還包括義大利（3萬3530死，23萬3515例確診）、巴西（2萬9937死，52萬6447例確診）、法國（2萬8940死、18萬8322例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬3022例確診，7萬8315人已康復。

從區域來看，歐洲累計確診218萬2292例，17萬9939死；美國和加拿大累計確診191萬2916例，11萬3091死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診105萬7145例，5萬2889死。

ET快訊
WHO錄音檔外洩！　官員內部對話：中國拖延公布病毒資訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

疫情趨緩解封經濟可望復甦　美股收高267點

全球新冠肺炎確診破632萬例　逾37.7萬人病死

明市警察8年鎖喉428人！58人直接被掐暈　CNN：3分之2是黑人

共和黨參議員建議派「第101空降師」壓制抗爭　川普：100%同意

全美怒火狂燒！　名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

以壓倒性武力壓制華盛頓　川普推特自誇：謝謝自己

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

疫情趨緩解封經濟可望復甦　美股收高267點

全球新冠肺炎確診破632萬例　逾37.7萬人病死

明市警察8年鎖喉428人！58人直接被掐暈　CNN：3分之2是黑人

共和黨參議員建議派「第101空降師」壓制抗爭　川普：100%同意

全美怒火狂燒！　名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

以壓倒性武力壓制華盛頓　川普推特自誇：謝謝自己

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！　調情自爆「16公分」玩90分鐘…鹹濕對話曝光

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

國巨前高層睡美魔女人妻！身分起底「常上媒體版面」　周杰倫也是她客戶

直擊風田深夜當街撫摸…「手伸下面」掏物全被拍！　起底富二代女友周旋3天菜男星

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

6年前娶296億台玻千金…已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍！　2人驚爆過從甚密

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

國際熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

年薪最高CEO出爐　「台南女兒」領走17.5億打破紀錄

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

川普：明尼蘇達事件成全球笑柄

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

紐約爆襲警事件　警察遭撞飛後重摔

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

單日新增確診34例　東京警報啟動

明市警狂鎖喉嫌犯　14%直接掐暈

華盛頓得到控制　川普發推特感謝自己

更多熱門

相關新聞

F1賽車今年上半季前8站日期出爐

F1賽車今年上半季前8站日期出爐

Formula1（F1）一級方程式賽車在新冠肺炎（COVID-19）影響後，賽會在今（2）日稍早宣布，今（2020）年賽季將從7月5日的奧地利站正式開跑，同時上半季前8站的賽程表也已經公布，其他分站將會在稍晚公開，最終目標是希望在今年底結束前進行15至18場賽事

振興三倍券怎麼領看過來！經濟部：紙本券分二階段預購

振興三倍券怎麼領看過來！經濟部：紙本券分二階段預購

插畫家手繪台灣石虎　躍俄國媒體

插畫家手繪台灣石虎　躍俄國媒體

中國延遲公布病毒資訊　美媒：WHO也受挫

中國延遲公布病毒資訊　美媒：WHO也受挫

振興數位三倍券　金管會鼓勵銀行推回饋方案

振興數位三倍券　金管會鼓勵銀行推回饋方案

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

林采緹試穿新背心「掉出半顆雪球」

「鋼琴女神」大尺度泳裝「雪白巨球」快掉出來！

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面