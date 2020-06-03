全球新冠肺炎確診破632萬例　逾37.7萬人病死

▲全球新冠肺炎確診破632萬例。（圖／路透）

文／中央社巴黎2日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日19時（台灣3日凌晨3時），全球超過37萬7213人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）不治，確診逾632萬480例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少266萬2300人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬5644人病故，確診達182萬523例。

英國是死亡人數僅次於美國的疫情慘重國家，境內累計3萬9369人病故，確診達27萬7985例。

疫情重災國還包括義大利（3萬3530死，23萬3515例確診）、巴西（2萬9937死，52萬6447例確診）、法國（2萬8940死、18萬8322例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬3022例確診，7萬8315人已康復。

從區域來看，歐洲累計確診218萬2292例，17萬9939死；美國和加拿大累計確診191萬2916例，11萬3091死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診105萬7145例，5萬2889死。