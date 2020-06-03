明市警察8年鎖喉428人！58人直接被掐暈　CNN：3分之2是黑人

▲明尼斯阿波利斯警察驅散示威者。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓制頸部後死亡，引爆全美動亂超過一周。美國有線電視新聞網（CNN）分析警局統計數據，發現自2012年起，該市竟有有58人因類似警方類似壓制手段而曾失去意識。

CNN引用數據稱，自2012年起，明尼阿波利斯警察曾對428人使用頸部壓制，結果導致14％被壓制者失去意識。這意味著，雖然全美各大城市警察局均限制或禁止警員對嫌疑人使用頸部壓制手段，但在過去8年內，明尼阿波利斯市（下簡稱明市）警察局平均每周至少1次對嫌犯使用這種壓制方式。

根據全美人口普查，明市僅有19％居民為非裔，但遭警員壓制頸部的對象中，約有3分之2為黑人。專家向CNN表示，涉案前警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋重壓佛洛伊德的脖子長達數分鐘時間，期間對方呻吟求饒稱無法呼吸，這種情況已經不符合適當頸部約束的政策與執法程序方針。

不過，明市警察局確實允許警員在「不向氣管或呼吸道施加直接壓力的情況下，用手臂或是腿向嫌犯的脖子一側或兩側壓制。」這項規定於2012年起被列為手冊內的「非致命強制選項」之一。

報導指，當局事後已經將蕭文逮捕，指控他涉犯三級謀殺和二級過失殺人罪。此案已訂於6月下旬開庭，蕭文的律師不願發表任何評論。

▼CNN指出，明市警務人員執法程序在2012年更新後，確實允許警察用手臂或腿壓制嫌犯頸部。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）



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