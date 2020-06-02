疫情還在燒「美版陳時中」被川普冷落　佛奇自爆：2周沒和他說話

▲ 美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇與總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國疫情持續延燒，沒有降溫跡象，最新疫情統計顯示，逾180萬人染疫，不治人數破10萬。但白宮新型冠狀病毒工作小組重要成員佛奇今天表示，他已兩週沒有和總統川普說上話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，他和川普接觸的頻率愈來愈少。頭髮灰白、戴眼鏡的佛奇，總是用很「接地氣」的語言向民眾溝通疫情，而有「美版陳時中」之稱。

佛奇和川普最後一次互動是在5月18日，當時川普在和各州州長進行電話會議，邀請佛奇講述相關醫療事務。新型冠狀病毒工作小組最後一次在白宮召開記者會是5月22日，工作小組最後一次開會則是在5月28日。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至台北時間2日上午8時30分為止的最新疫情統計數據，過去24小時，美國新增743起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，總計不治人數達10萬5099人。確診染疫總數為180萬9109例。美國是全球確診和病故人數最多的國家。

在這波疫情中，佛奇是白宮工作小組中少見直言不諱的人，他態度堅定和總是過度樂觀的川普多次在防疫上有不同看法。

像是上週，佛奇認為美國對鬆綁防疫封鎖措施重新開放必須持謹慎態度，美國民眾在公共場合必須戴口罩。這些論點與川普亟欲美國盡速重返正常有所衝突。

佛奇也因此持續受到支持川普的保守派媒體抨擊，而兩人的關係也讓外界質疑是否會影響防疫工作。

佛奇4月接受CNN訪問時表示，若能早點拿出對策，就能拯救更多人命。1名保守派評論員因此在推特（Twitter）發文要求開除佛奇，川普不僅轉發貼文，且說自己轉發標註「開除佛奇」的貼文又沒什麼，他否認要開除佛奇。（譯者：陳怡君／核稿：劉淑琴）