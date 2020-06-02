陸教育部：推廣普通話與傳承方言並不矛盾「都是重要工作！」

▲大陸官方積極推廣普通話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方積極推廣普通話，許多人憂心方言可能因此消失。對此，大陸教育部2日表示，推廣普通話和使用傳承方言並不矛盾，方言承載著地方的文化，也是中國語言多樣性的一個具體的體現，有其自身的發展規律和使用價值。

大陸教育部語言文字應用管理司司長徐曉萍在記者會上提到，推廣普通話是憲法和國家通用語言文字法的明確規定，在推廣過程中，強調國家機關、學校、新聞媒體和公共服務行業等重點領域應該使用國家通用語言文字，增強全社會規範使用國家通用語言文字的意識。

徐曉萍指出，另一方面，也積極倡導社會大眾學習使用普通話，以便於克服交際困難，促進不同地區、不同人群之間的溝通交流，推動經濟社會發展。

徐曉萍強調，需要說明的是，國家通用語言文字法規範的是公共領域的用詞用語，對個人在非公共領域使用語言文字沒有做任何的限制，並且即使在公共領域國家通用語言文字法對使用方言也留有了空間，例如在執行公務、播音、戲曲影視等藝術形式出版教學研究等，確需使用方言的時候是可以使用方言的，「因此，推廣普通話和使用傳承方言並不矛盾。」

徐曉萍還說，教育部、國家語委2015年，啟動了中國語言資源保護工程，在全國范圍開展包括方言在內的語言資源的調查、保存、展示和開發利用等工作，取得了積極的進展和很大的成績，引起了海內外的關注，「因此，推廣普通話和方言的保護傳承都是我們非常重要的一項工作內容。」