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3歲妹跌化糞池！4hrs打撈已成冰冷遺體　警一拿井蓋「怎麼這麼輕」

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▲▼3歲女童跌入化糞池身亡。（圖／大象新聞、澎湃新聞）

▲3歲女童跌入化糞池身亡。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

偷工減量問題造成無辜女童喪命！事情發生在5月30日晚上，河南鄭州3歲女童星星（化名）跟著保姆在花壇玩耍，結果不慎跌入化糞池內，經過4小時打撈才被救起，而此時她已失去生命體徵。值得注意的是，化糞池的蓋子為綠色塑膠材質，疑似存在品質問題，員警到場後將其拿起感慨「怎麼這麼輕」。

▲▼3歲女童跌入化糞池身亡。（圖／大象新聞、澎湃新聞）

▲救援現場。（圖／澎湃新聞）

綜合陸媒報導，事發廣場附近有不少住宅，很多家長會帶小孩到廣場附近玩耍，女童家離事發現場僅有200公尺路程。監視器畫面顯示，3歲的星星當晚自行爬上花壇玩耍，隨後不慎跌入化糞池中，保姆則坐在旁邊的長椅上，幾秒後才察覺到一樣。

▲▼3歲女童跌入化糞池身亡。（圖／大象新聞、澎湃新聞）

▲保姆與女童感情深厚，曾嘗試進入救援。（圖／澎湃新聞）

員警和消防人員到場前，現場圍觀群眾和附近商戶紛紛找梯子等物品救援，保母曾一度嘗試下渠施救但沒有成功，隨後情緒崩潰，一直哭喊「救救我的孩子」。因父母平時工作較忙，女童從2個月大開始，就一直由家中保母照顧，女童與保母感情很深。

女童家屬趕到後情緒激動，其中一名男子還踢了廣場工作人員幾腳，保母則在井口下跪磕頭，隨後因昏厥被送往附近醫院。目前，事發化糞池已換上嶄新材質且較重的渠蓋，需要花很大力氣才能搬動，附近花壇亦已貼上警示標誌。

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