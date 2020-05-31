花蓮演藝堂修繕休館11個月再度啓用　台藝大搶頭彩舞蹈演出

▲舞蹈節目內容精彩、豐富多元，展現跨領域的藝術特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局演藝堂去年6月進行內部整建修繕工程，經歷了11個月的休館期，30日下午舉行「文化局演藝堂竣工典禮及太平洋左岸藝術季啟用儀式」，正式宣告文化局演藝堂重新啟用，讓精彩可期的藝文活動及團體演出有舞台能夠「藝」展長才。

徐榛蔚表示，文化局演藝堂數十年矗立在中央山脈旁，位於太平洋之濱，地理位置得天獨厚，是全國唯一僅有的夢幻之地，文化局一直以來承載著文化推廣的重責大任，戮力將藝術延伸到生活當中，努力使藝術生活化，使花蓮充斥著藝文氣息。

▲灣藝術大學副校長薛文珍表示，「來花蓮，好放鬆」學生演出時都能展現出自己最棒的一面。

演藝堂場館內部設施設備更新項目包括：防水工程、恆溫恆濕空調系統、史坦威D274直立式平台鋼琴、舞台兩側大型字幕機及場內鋼索全面更換，提升觀眾欣賞藝文演出時的品質及確保場館的安全性。

場館啟用典禮後首度展演節目為【2020太平洋左岸藝術季-條件梭哈】舞蹈演出，邀請台灣藝術大學舞蹈學系演出團隊，節目融入音樂、戲劇、美術、工藝、文學及多媒體等跨領域的藝術特色，台灣藝術大學副校長薛文珍表示，「來花蓮，好放鬆」讓學生演出時都能展現出自己最棒的一面，透過與在地藝術家們互動，從這些藝文前輩身上學習，對學生來說是非常好的滋養，強調藝術應該跨領域結合，才能讓創作更加美妙，走入國際。

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