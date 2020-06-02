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解放軍殲20複合掛架曝光！　可發射霹靂-15「遠程空對空打擊」

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▲▼殲-20最新的複合掛架曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

▲殲-20最新的複合掛架曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍國產「最強隱形戰機」殲-20自2016年公開後，近日在最新流出的照片中，曝光最新裝備的複合式掛架，該雙聯裝導彈掛架，每個掛架上都有一個PF15導彈發射滑軌，可發射新型的PL -15（霹靂-15）遠程空對空飛彈，進行最大射程150公里的打擊，加深對美日空中作戰單位的威脅。

據了解， 殲-20（J-20）又名威龍，由中國大陸飛機設計研究所設計、成都飛機工業集團生產、裝備中國人民解放軍空軍的單座、雙發、鴨式氣動布局重型第五代隱身戰鬥機。2016年，首次公開進行飛行展示。

▲▼殲-20可搭載PL-15空對空飛彈的複合掛架曝光。（圖／取自公眾號《鼎盛huitong》）

▲殲-20可搭載PL-15空對空飛彈的複合掛架。（圖／取自公眾號《鼎盛huitong》）

另PL -15遠程空對空飛彈，最早也已於2015年9月曝光，後經過不斷精進，相較前一型的霹靂-12空對空中程飛彈，不僅射程增大，因為本身就預計設計給殲-20搭載，因此結合殲-20隱形多功能戰機雷達，最大探測距離直逼300公里。

綜合騰訊網和新浪報導，從各方和微博陸續曝光的最新圖片顯示，一架正在是飛中的殲-20原型機左右機翼下方，已各安裝好雙聯裝導彈掛架，上有PF-15導彈發射滑軌，可發射PL-15遠程空對空飛彈。

報導進一步分析，考量殲-20曾有同時外掛4個2000公升副油箱飛行紀錄，掛架至少能帶一大、一小兩枚發射飛彈，加上機身下方本來彈倉內，可搭載6-8枚近、中、遠程空對空導彈，可以說是空軍對地打擊能力最強的戰鬥機，在對空、對地打擊能力上，將優於殲-16，並能威脅敵方的空中作戰單位。

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▼殲-20是由中國大陸航空工業、電子工業、機械工業與航天工業等上千家廠家研發。（圖／翻攝自新浪）

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