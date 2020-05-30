取消香港特殊待遇　川普重磅加碼：6月1日起禁解放軍背景中國學生入境

▲美國總統川普宣布重磅舉措。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國總統川普今天宣布，由於中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權以強化解放軍現代化能力，對美國安全構成威脅，將禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。

在北京強推香港版國安法後，美國總統川普召開記者會譴責北京違反中英聯合聲明，一國兩制已成為一國一制，香港不再被視為獨立於中國之外的地區，因此將撤銷香港特殊貿易待遇，並制裁中國官員。

就在記者會結束不久，白宮新聞辦公室發出總統公告，宣布將停止部分中國學生與研究人員入境。

川普在公告中表示，中國正廣泛取得美國敏感技術與智慧財產權，以增強中國人民解放軍現代化能力，這對美國長期經濟活力與美國人民安全與保障構成威脅。

公告指出，中國當局利用部分中國留學生，主要是研究生、博士後研究人員獲取智慧財產權。來自中國、與解放軍有關聯或曾經有關聯的學生或研究人員，有極大可能被中國當局要脅或相中。

對於這些因接受資助、任職等行為而與部分機構有關聯的中國公民，川普認為，他們想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，將對美國不利，必須加以限制。

這項命令將從美東夏令時間6月1日午夜起生效，但禁令不適用美國綠卡持有人、美國公民或綠卡持有人的外國配偶與符合其他條件外國人。