「反分裂法」座談會同一時間！央視推「金門炮戰」紀錄片　強調必然統一

▲ 央視推出金門砲戰紀錄片 。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央29日在北京舉辦「反分裂國家法」周年座談會，重申「一國兩制」、「九二共識」及反台獨，不放棄武力統一的立場。與此同時，央視也開始播放記述兩岸軍事對峙的紀錄片《一九五八炮擊金門》，引發關注。

▲紀錄片片段 。（圖／翻攝自央視）

大陸中央廣播電視總台《國家記憶》欄目29日起，推出10集大型文獻紀錄片《一九五八炮擊金門》，以「回顧歷史，啟迪今天」。官方介紹稱，該系列首次深度、全面、權威披露炮擊金門這一軍事行動的歷史內幕，「彰顯了兩岸同屬一個中國、祖國終將統一的歷史必然。」

▲紀錄片中毛澤東視察海軍 。（圖／翻攝自央視）

該紀錄片將以1958年8月23日大陸炮擊金門為主線敘事，分為「炮擊金門作戰的國際國內背景」、「對美外交鬥爭」、「中央決策內幕」、「解放軍三軍調兵遣將」、「炮擊金門作戰過程」等部分，耗時2年完成，實地探訪了作為第一線戰場的角嶼和金門島，還採訪30多位當時參戰的解放軍老兵。

央視最後指出，60多年過去，雖然炮聲早已消散，但炮擊金門為早日解決台灣問題，完成國家統一留下寶貴的歷史財富和借鑑意義。

▲「反分裂國家法」周年座談會。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，「反分裂國家法」周年座談會也於29日上午登場。全國人大常委會委員長栗戰書在會上指出，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按《反分裂國家法》有關「非和平統一」規定，採取一切必要手段。

實際上，央視常常根據當時事來播出的電影或紀錄片，譬如在中美貿易戰期間，曾播放多部「抗美援朝」電影，釋放不懼與美方較量的訊號。