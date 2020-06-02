不甩台中市府、會抗議　台電：依用電需求隨時重啟中火燃煤機組

▲台電將視用電需求，隨時重啟中火燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力電廠有意重啟2號、3號燃煤機組，引發台中市政府和國民黨議員一陣撻伐，台電2日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是可以合法操作，此外，這2部機組已完成環保改善工程，改善後排放濃度遠低於法規標準值，台電會依照用電需求，適時安排加入供電行列。

台電說明，台中市政府雖然在2019年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，但環保署已在2020年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查，換句話說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，依然有效，可以合法依照原許可條件進行操作。

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台電強調，台中發電廠已在2020年1月完成第1至4號機環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後的排放濃度，除了符合現行空污排放標準，還低於台中市政府研擬中的第3次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。

台電指出，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情減緩，工商活動逐漸恢復，整體用電量隨之增加，台電大修與停機維護的機組已按計畫進行，而中火2、3號機亦規劃為供電行列，以確保全國穩定供電，會適時安排中火2、3號機加入，確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台中發電廠持續推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組計劃，持續減少空污排放，自建廠以來，累計投入空污改善金額948億元，2019年空污排放量已較2014年減少51%，其中1至4號機環保改善工程年初已全部完成，未來台中電廠新增燃氣機組後，在「2氣6煤」的規劃下，再加上機組空污防制設施，預計2025年空污排放量將較2019年再減少5成。

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