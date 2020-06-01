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台電維修人員疏失致負載失火燒死屋主　2員工判刑6月定讞

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▲▼電線短路,電線走火,居家安全,火災,電線插頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲花蓮火車站附近日前因台電電線走火燒死人，最高法院將2名台電人員判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣電力公司花蓮營業處日前接獲民眾通報，稱花蓮火車站附近附近因電線有火花而停電，2名台電維修人員獲報後，2週內2次前往修繕，但卻未確實修復，導致電線負載，爆出火花後，燒毀附近民宅，造成民宅2樓因骨折受傷的男子遭濃煙嗆死。最高法院審理後，將2名維修人員依「業務過失致死罪」，分別判刑6月定讞。

判決指出，台電公司花蓮營業處在2015年6月15日晚間9時20分許，接獲民眾通報，指稱花蓮火車站附近某便當店招牌後方有火花而停電。當時花蓮區營業處電務組線路課巡視事故班2名維修員，獲報後前往處理，發現有2條電線部分燒毀，因此進行壓接處理，恢復供電。

但過沒2週，6月27日晚間8時43分許，民眾再次通報便當店附近的電線發生2次電線走火現象，2名林姓維修人員再度前往處理。處理過程中仍發現電線走火狀況，由於這些電線供應附近眾多商家用電，但2人卻疏未注意，僅將電線稍為架高距離鐵皮屋僅5至10公分，就結束維修。不料修復沒多久，隔天凌晨凌晨0時19分，電線超過負載，引發瞬間火花，造成持續高溫引燃附近的房屋。住在便當店旁某接骨所二樓的林姓屋主，因逃生不及遭濃煙嗆死。

檢警事後調查火起原因，認為台電維修人員有疏失，因此對2名員工依照「業務過失致死罪」提起公訴。一審法院審理後，認為2人並無疏失，判決無罪。但案件上訴二審後，花蓮高分院卻出現逆轉判決。二審法院認為，電線走火的線路供應附近眾多商家之用電，夏季期間開啟冷氣機後用電量遽增，應維修整體線路以避免過載之危險；而二審法院認為依當時情形並無不能注意情事，但2人竟疏未注意鐵路便當店屋頂西側電線已發生電線走火現象，應以PVC管包覆電線或架高30公分以上，但卻簡單處理，導致之後電線負載，發生火災，2人具有過失。

但二審法院也認為，惟慮及2人為免眾多店家因停電無法營業導致重大損失，急於搶修早日復電，才會發生疏失，最後宣告2人各有期徒刑6月，均得易科罰金18萬元。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。

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