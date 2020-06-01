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台電將召開重啟燃煤機組說明會　國民黨團怒吼：存心欺侮台中人

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▲台中市議會國民黨團嚴重抗議台電要重啟火力發電 廠。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市議會國民黨團嚴重抗議台電要重啟中火燃煤機組。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台電預估下半年因疫情趨緩，經濟復甦導致用電量大增，加上有些機組歲修，因此6月2 日將在龍井區召開說明會，為重啟台中火力發電廠第2、3號機組做準備，台中市議會14名國民黨員1日召開記者會，嚴厲砲轟中央不是說不缺電嗎？為何蠻橫重啟老舊機組，製造空污，荼毒健康，存心欺負台中人。

▲台中市議會國民黨團嚴重抗議台電要重啟火力發電 廠。（圖／記者鄧木卿攝）

市長盧秀燕依照台中市管制生煤自治條例，撤銷中火第2、3號老舊機組的操作許可證，以降低空污，但行政院趁3月疫情延燒，地方政府防疫焦頭爛耳之際，竟用一紙公文廢掉台中市管制生煤自治條例，讓中火這2部機組死灰復燃，如今疫情趨緩，地方政府忙著紓困拚經濟時，台電又準備火力全開，重啟燃煤機組，消息傳出，國民黨團氣憤不已。

黨團書記長陳政顯表示，台電在5月22日股東會議說過，今年通霄電廠2號燃氣機組、林口電廠3號機以及太陽能風力發電，陸續加入電力供應後，今年盛夏的備轉容量率，會綠到底，也就是說全台沒有缺電的危機，而且至今台中市管制生煤自治條例還存有中央、地方法律上的疑義，為什麼台電要急於召開重啟說明會？

黨團執行長吳瓊華說，既然台電說不缺電，為何要重啟2部機組，既然已做了重啟的決定，還要開說明會，豈不是在騙人，她呼籲台電，誠實的向社會宣布，電力供需到底足不足夠。

李中指出，台電在去年和今年的新增機組共增加528萬千瓦，台中火力發電廠的2部機組合計也只有110萬千瓦；經濟部也曾說過，到了2030年，備轉率超過10%，所以根本不會缺電，此外，雲林麥寮電廠也是同樣的燃煤機組，而且機組比中火的新，也未達使用年限，但台電卻同意2025年2部機組可以除役，為什麼雲林可以除役，台中就不行，有必要這麼跟台中人對著幹嗎？

黃健豪表示，市府依據議會通過的管制生煤自治條例，廢止中火第2、3號機操作許可證，過程完全合法且合理，如今台電憑什麼召開說明會，憑什麼重啟燃煤機組，台中人不能接受，全國人民也無法接受；張瀞分指出，中央政策反覆無常，傷害人民最基本的呼吸權，中部人實在很可憐。

黃馨慧表示，台中市政府已將中火2、3號機撤照並停機，若台電未依行政程序，再度指揮中火火力全開，造成嚴重空污，將影響中部5百多萬人健康，請台中人全力支持市府依法函送偵辦，她也呼籲蔡英文政府執政不要「川普化」，用政治考量介入中火重啟機組，行政不合理也不合法，將導致政府失去誠信、引發民眾不信任。

其他出席黨團記者會的議員還有冉齡軒、陳本添、陳成添、陳文政、羅永珍、李榮鴻、劉士州、張廖乃綸、黃仁。

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