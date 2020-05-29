銀行界劉德華拍10女激戰片！「我要X爆你」鹹濕對話曝..她嬌喊不要仍被拍

▲知名銀行林姓副總裁外遇被抓包，妻子看到先生與10女的性愛片，連自己也慘遭偷拍，氣地提告。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

人稱「銀行界劉德華」的某外商銀行林姓副總裁，被妻子發現電腦內高達15.8G、與10名女子性交的影片，時序橫跨婚前至婚後，檔名更直接用女子真名註記，讓妻子肉搜出小三、小四，還有女子在不願意、不知情的狀況下被偷拍，更可怕的是，其中1女在片中疑似神智不清，卻仍遭林男主動發生性關係，變態行徑宛如李宗瑞翻版，龐大檔案中，「口交」類型占了大半，也暴露出林男的癖好。

妻子自2019年7月起，開始懷疑先生外遇卻沒有證據，直到2020疫情期間，用先生電腦上網買口罩時，驚見其中有多名女子性愛影片，先生不但以女子真名建檔，就連自己也慘遭偷拍。

其中先生與同在外商銀行的林姓小三，一路從婚前交往到婚後，影片高達40多部，檔案中的對話截圖更是鹹濕，「我要X爆妳的子宮」、「妳等一下要吃止吐藥喔」、「準備口腔脫臼」。

其中還有3名女子疑似遭到偷拍，其中1女意識不清、沒甚麼反應，林男仍將口水抹在下體展開性交，另名女子見林男手拿相機，嬌喊「不要拍啦」，林男表面上將相機放到一旁，女子也沒再說話，卻不知道「鏡頭仍對著2人」，還有名女子瞄到相機，要林男別拍，林男以「燈又沒亮」哄騙過關，女子安心了，卻不知道自己已經入鏡…。

妻子不敢相信結婚4年的先生，竟如此變態，除對先生、林姓小三、許姓小四提告妨害家庭外，更因自己被偷拍提告妨害秘密，並替其他受害女子舉報先生妨害秘密、趁機性交等罪。

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