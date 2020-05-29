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小三排到小十三！銀行界劉德華超渣　切結「再偷吃賠百萬」妻知真相崩潰...

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記者羅志華／台北報導

人稱銀行界劉德華的某外商林姓副總，結婚4年育有1子，在妻子眼裡本是個能力強、人緣佳的好男人；不料妻子竟於2019年7月間，抓包先生疑似外遇，林男當時為安撫她，還簽下未來出軌一次賠1百萬的切結，直到妻子發現先生與10女的性愛影片，甚至婚後還有小三、小四，才發現林男是個渣男，氣得提告，目前2人已分居。

▲▼知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

▲林姓外商銀行副總本在大家眼中是個好好先生，卻被妻子抓包有小三、甚至小四，目前2人已分居。（圖／記者羅志華翻攝）

妻子於2019年7月間，發現丈夫包內有一支旅館的免費牙刷，追問下林男表示，只是在網路約砲而且「沒成功」，並簽下切結「本人於過去半年間三度偷吃乙事，深感後悔」、「本人日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人同意支付妻子新台幣1百萬元精神撫慰金」。

妻子雖半信半疑，期間也找過徵信社、甚至算命師，卻一直沒有證據，直到2020年疫情期間，她用先生電腦買口罩時，才驚覺其中有以女子「英文名+姓名」為檔名的資料夾，共15.8G的性愛影片，甚至連自己也在其中。

被偷拍的妻子氣憤之餘，仔細瀏覽影片，發現時序從2009年起一路到婚後，先生不但持續在外與女子外遇，更與一名同在外商的林姓女子頻繁交往，先生除對林女放話「我要X爆你的子宮」，在片中口交時，更嗆「妳要認真一點，妳上面的嘴巴不給我X，下面的嘴巴也是要被X！」；妻子追查時，還發現先前借了林男400多萬買房，卻驚見存摺下一筆就是替林女付EMBA的學費。

除了林姓「小三」外，妻子循檔名又抓到一名許姓「小四」，於5月中對先生、小三、小四提告妨害家庭，目前與先生也已分居。

而林男拍的10名女性愛片中，除了小三、小四外，還有3名女子疑似被偷拍，更有1名女子在片中神智不清、疑似被撿屍，讓妻子對先生的形象徹底破滅，連同自己被偷拍的部分，向北檢提告、舉發林男妨害秘密及趁機性交罪。

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