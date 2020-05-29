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色保全商圈偷拍！鏡頭緊跟高中妹　國小童正義出聲…他揮拳怒嗆：再壞我好事啊

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偷拍,痴漢,癡漢,色狼。（圖／達志影像／示意圖）

▲張男涉嫌在新崛江商圈偷拍女高中生，被國小學童發現後出言提醒，沒想到他竟惱羞怒嗆，「再壞我好事試試看」。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

張姓男子在高雄新崛江商圈拿手機偷拍女高中生，被一名國小六年級學生阿炎看到，趕緊提醒該女高中生。孰料，張男發現後，竟出言恐嚇，「再破壞我好事試試看」，還作勢毆打阿炎，嚇得阿炎當場哭了出來，並立刻報警。法官審理後，依恐嚇罪判張男拘役70日，得易科罰金7萬元。

判決書指出，從事保全的張男2019年1月22日晚間6時許，在新崛江商圈拿出手機偷拍女高中生，而被阿炎目睹。阿炎當下立刻跑去跟女高中生咬耳朵，提醒對方遭到偷拍。

孰料，張男見狀，一個箭步衝上前去推了阿炎一把，還作勢揮打，甚至出言嗆聲，「你再破壞我的好事試試看」、「看你多白目」、「不要多管閒事」，當場把阿炎嚇得哭了出來。一旁目擊者見狀立刻上前保護阿炎，並警告張男「不要動他」後報警。

法院審理時，張男矢口否認犯行，還說當時是阿炎故意惡作劇，跑去找女高中誣賴他偷拍，而他拿的是他的工作衣服，並沒有要打阿炎，只是要警告他不要亂來。不過，女高中生指證歷歷，法官因此認定張男犯行，將他判拘役70日，得易科罰金7萬元。全案可上訴。

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