驚見「春宮資料庫」！300女「裸照、運動片」在網路瘋傳...多達274G

▲新加坡傳出有一「春宮儲存資料庫」，受害女子超過300人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

近日新加坡網路上瘋傳一個網址連結，只要點進去便會連到一個雲端硬碟的儲存空間，裡面有300多名女生的裸照、性愛影片等隱私內容，且有些檔案還會付上該名女子的社群媒體帳號。據悉，此連結中的受害女性遍布亞洲，包括新加坡、香港、大陸，甚至也包含台灣。

根據《中國報》報導指出，《新明日報》接獲爆料，指近日有一個網站在社交平台不斷瘋傳，用戶只要點進連結，就會被導入到一個雲端儲存空間，內有300多名女生的裸照、性愛影片。據悉，該「春宮儲存資料庫」的創辦者，分別以她們的名字建立不同的資料夾，並在資料夾當中加入她們的偷拍裸照、性愛影片等。除了受害女性遭洩漏身分，部分視頻及照片中，也寫出男性姓名等個資。整個連結內共有554個資料夾、33949個文件，且容量超過274GB。

▲資料庫裡有許多私密的性愛影片。（圖／取自免費圖庫Pexels）

據悉，受害者的身分則多為網紅、小模，甚至還有舞蹈演員，收集者不但將她們的不雅照片上傳，甚至還在文件內上傳她們的生活照、社交媒體帳號。除此之外，收集者也上傳了許多「聲稱」從色情網站上載下來的性愛影片，其中受害者多為新加坡人，不過也有不少文件夾中特別注明是從台灣、香港、大陸等地流出來的影片。