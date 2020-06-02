　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲18歲妹遭姑姑男友伸鹹豬手，得創傷後壓力症侯群崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／宜蘭報導

宜蘭一名男子阿俊（化名）趁著帶女友姪女小亭（化名）出門買筆電時，朝對方伸出鹹豬手，甚至還說，「妳是不是要給我一點獎勵」，小亭返家後崩潰，全身發抖痛哭著向母親說起此事，並報警處理，日前法院判決出爐！

判決指出，阿俊是小亭姑姑的男友，與小亭及小亭家人認識了10多年，雙方感情融洽。孰料，阿俊2019年8月28日帶小亭去市區買筆電、甜點的時候，竟趁著返程時，朝小亭伸出鹹豬手，不僅從領口伸進上衣及胸罩內撫摸小亭胸部，還無視對方閃躲喊「不要」，又伸進褲子內強摸小亭下體，甚至還強拉小亭的手去撫摸他的下體。小亭當晚返回住處後，隨即向母親、姐姐等人哭訴，並報警處理。

小亭回憶事發當晚表示，當時她原本在跟媽媽討論上大學買電腦的事情，結果阿俊一聽便說要出錢買給她，但遭媽媽拒絕，後來阿俊邀約她出門買甜點，一到市區後，阿俊便帶她去看電腦，沒想到返程，阿俊竟故意將車開到人煙稀少、光線昏暗的道路，接著便出手撫摸她，還跟她說，「以後妳交男朋友後，我就不會這樣了，我相信妳不會告訴妳媽媽」，她害怕受到傷害，不敢大力反抗。

▲▼道路示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿俊遭小亭載往人煙稀少的道路伸狼爪。（圖／取自免費圖庫pexels）

事後小亭怒傳訊息給阿俊，「我筆電不要了，明天提款卡還你，禮拜日我請媽媽開車載我上台北就可以了，你以後不要找我，也不要打電話給我，更不要來我家，也請你馬上跟姑姑分手，你也這樣對你女兒的嗎？你這樣對我不會良心不安嗎？你對的起阿嬤、姑姑、乾媽還有我的家人嗎？你真的很垃圾！原來從小到大對我的關心跟付出都是有目的，讓我覺得很噁心，我現在也覺得我自己很噁心…真的是看破你，滾遠一點」。

小亭母親也表示，當晚她見到女兒渾身發抖、不斷哭泣，大女兒一說才知道發生事情了，事件過後小亭都吃不下、睡不著，還會怕黑，罹患創傷後壓力症候群，有至身心科治療。

阿俊到案後辯稱，自己只有摸小亭的胸部10到15秒，自曝曾向小亭說，「我買筆電給妳，妳是不是要給我一點獎勵」。法官勘驗各項事證後，審酌阿俊從事抓雞工作、離婚等情況，依強制猥褻罪判他有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡…爸接警電話心碎：我不知道

板橋重機情侶慘死…機車路權會見「一PTT問卦」怒了！嗆：這種態度叫恐嚇

22歲男IG放閃「等我好嗎」…卻雙雙慘死輪下！女友爸心碎曝：她準備考游泳教練

ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

門市最快5分鐘完售！萊爾富「2萬盒口罩」只剩零星店有貨

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

東森購物明開賣櫻花粉4款超夯口罩　中衛顏色排程順序曝！「姊姊蕾絲」重出江湖

小坪數也能成為幸福小窩！「照這4點買」絕對不後悔…合理面積一文看

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

無限QE重啟房產投資熱　退休、置產兩大主力進場

釋字791號 大法官廢除通姦罪 台灣民情能接受？｜行動法庭 第67集

民眾黨布局罷韓後　蔡壁如：有密集討論

民進黨團估6月中下旬召開臨時會　優先處理2大法案、3項人事同意權案

替川普「教堂拍照」開路！　警察「催淚瓦斯+塑膠子彈」驅離抗議群眾

社會熱門新聞

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡

賓士獵跑國三自撞！駕駛拋飛慘死

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

機車路權會哀悼重機情侶　上百車友怒吼

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

聽到老闆的祕密　司機和秘書偷買股票撈70萬

更多熱門

相關新聞

公園拉筋「家當全沒」！機車置物箱遭撬開　她控警吃案

公園拉筋「家當全沒」！機車置物箱遭撬開　她控警吃案

宜蘭縣一名張姓女子把機車停在羅東運動公園，結果遭人扳開置物箱，裡面重要證件、3萬元現金搜刮一空。她控訴，報案時，警方遊說不要開三聯單，因寫了不能撤告，抓到人也沒通知她，質疑吃案。對此，警方出面駁斥，指女子一開始不了解失竊情況，隔天做完筆錄後，有立即開報案證明給對方。

女戴耳機獨行遭猥褻　色男下場出爐

女戴耳機獨行遭猥褻　色男下場出爐

大玩神明廳香灰　小兄弟把客廳變戰場

大玩神明廳香灰　小兄弟把客廳變戰場

男登頭城鎮草嶺古道摔倒！腳踝變形骨折送醫

男登頭城鎮草嶺古道摔倒！腳踝變形骨折送醫

宜蘭一男子登山竟失去意識及呼吸…

宜蘭一男子登山竟失去意識及呼吸…

關鍵字：

姑姑男友宜蘭強制猥褻

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面