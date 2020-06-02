姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

▲18歲妹遭姑姑男友伸鹹豬手，得創傷後壓力症侯群崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／宜蘭報導

宜蘭一名男子阿俊（化名）趁著帶女友姪女小亭（化名）出門買筆電時，朝對方伸出鹹豬手，甚至還說，「妳是不是要給我一點獎勵」，小亭返家後崩潰，全身發抖痛哭著向母親說起此事，並報警處理，日前法院判決出爐！

判決指出，阿俊是小亭姑姑的男友，與小亭及小亭家人認識了10多年，雙方感情融洽。孰料，阿俊2019年8月28日帶小亭去市區買筆電、甜點的時候，竟趁著返程時，朝小亭伸出鹹豬手，不僅從領口伸進上衣及胸罩內撫摸小亭胸部，還無視對方閃躲喊「不要」，又伸進褲子內強摸小亭下體，甚至還強拉小亭的手去撫摸他的下體。小亭當晚返回住處後，隨即向母親、姐姐等人哭訴，並報警處理。

小亭回憶事發當晚表示，當時她原本在跟媽媽討論上大學買電腦的事情，結果阿俊一聽便說要出錢買給她，但遭媽媽拒絕，後來阿俊邀約她出門買甜點，一到市區後，阿俊便帶她去看電腦，沒想到返程，阿俊竟故意將車開到人煙稀少、光線昏暗的道路，接著便出手撫摸她，還跟她說，「以後妳交男朋友後，我就不會這樣了，我相信妳不會告訴妳媽媽」，她害怕受到傷害，不敢大力反抗。

▲阿俊遭小亭載往人煙稀少的道路伸狼爪。（圖／取自免費圖庫pexels）

事後小亭怒傳訊息給阿俊，「我筆電不要了，明天提款卡還你，禮拜日我請媽媽開車載我上台北就可以了，你以後不要找我，也不要打電話給我，更不要來我家，也請你馬上跟姑姑分手，你也這樣對你女兒的嗎？你這樣對我不會良心不安嗎？你對的起阿嬤、姑姑、乾媽還有我的家人嗎？你真的很垃圾！原來從小到大對我的關心跟付出都是有目的，讓我覺得很噁心，我現在也覺得我自己很噁心…真的是看破你，滾遠一點」。

小亭母親也表示，當晚她見到女兒渾身發抖、不斷哭泣，大女兒一說才知道發生事情了，事件過後小亭都吃不下、睡不著，還會怕黑，罹患創傷後壓力症候群，有至身心科治療。

阿俊到案後辯稱，自己只有摸小亭的胸部10到15秒，自曝曾向小亭說，「我買筆電給妳，妳是不是要給我一點獎勵」。法官勘驗各項事證後，審酌阿俊從事抓雞工作、離婚等情況，依強制猥褻罪判他有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

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