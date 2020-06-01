22歲男IG放閃「等我好嗎」…卻雙雙慘死輪下！女友爸心碎曝：她準備考游泳教練

▲情侶各騎一部紅牌重機，板橋環河西路遇死劫，雙雙遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍！一輛水泥預拌車疑違規左轉，當時2部直行的紅牌重機當場煞車不及，撞進車底慘死。據了解，22歲陳姓男騎士、21歲張姓女騎士為情侶關係，陳男IG上更是滿滿的放閃文，感情相當甜蜜。張女父親接獲女兒死訊哀痛表示，女兒早上才說要去練習游泳，卻遭遇此事。

回顧事發經過，1日上午11時3分左右，涂姓水泥預拌車駕駛言沿環河西路往土城方向行駛，行經環河西路四段、華江五路口，涂男疑似因貪圖方便違規左轉，導致直行的2部紅牌重機閃避不及撞進水泥車底，其中張女更遭水泥車輾過，2人當場失去生命跡象，現場一片狼藉。

▲板橋紅牌重機撞上水泥車，情侶騎士慘死，瞬間畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，當時陳男與張女正準備上64快速道路，往八里方向行駛，2人都就讀海洋科大。張女爸爸悲痛表示，女兒今天上午才說要去八里練習游泳，準備要考游泳教練，孰料，卻遭遇死劫。

透過陳男的IG也不難看出，2人感情深厚，從2019年初起便頻頻放閃，感情甜蜜令人稱羨。陳男還曾向女友深情表白，「新生活，這一年，你我都將會很辛苦。但我想信會是值得的。等我，好嗎？」，如今2人卻雙雙死於輪下，令家屬悲痛不已。

▲▼ 海洋科大情侶慘死水泥車輪下，讓家屬悲慟不已。（圖／翻攝陳男IG，下同）

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