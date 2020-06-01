北市街頭強抱摸胸！女戴耳機獨行遭猥褻　色男下場出爐

▲胡男不知悔改，再次對女子性騷擾甚至強制猥褻，法官一審判他1年徒刑。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名沉浸在耳機音樂世界裡的成年女子佩佩（化名），走在北市街頭竟突然遭一名陌生的胡姓男子「強抱索吻」，甚至被「抓胸部」，使佩佩嚇得連忙報警。經查發現，原來胡男是名「慣犯」，他事後坦承犯行，台北地院依胡男累犯強制猥褻罪及性騷擾罪，判他1年徒刑。可上訴。

判決指出， 2019年5月16日晚間10時許，胡男見佩佩戴耳機獨自行走，便上前搭訕，從正面以雙手強行擁抱佩佩，佩佩推阻後，胡男仍強行擁抱約3、4次，並親吻佩佩臉頰，還趁機伸手抓捏佩佩胸部。

法官指出，胡男對佩佩的侵害行為，使佩佩身心受創甚鉅，嚴重戕害佩佩的性自主決定權及人性尊嚴，並連帶影響佩佩日後對異性、感情、婚姻或其他親密關係的建立，對佩佩的人格發展造成相當程度的損害。

法官審酌胡男有多次性騷擾的前科，迄今也尚未與佩佩達成和解，但考量胡男坦認全部犯行，犯後態度尚佳，及其學經歷、犯罪動機、手段等一切情狀後，依胡男犯強制猥褻罪，累犯，判刑8月；又犯性騷擾罪，累犯，判刑7月。應執行有期徒刑1年。

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