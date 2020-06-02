公園拉腳筋「家當2分鐘全沒」　她機車置物箱遭撬開控：警說別寫三聯單

▲監視器拍下嫌犯犯案過程。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭縣一名張姓女子把機車停在羅東運動公園，結果遭人扳開置物箱，裡面重要證件、3萬元現金搜刮一空。她控訴，報案時，警方遊說不要開三聯單，因寫了不能撤告，抓到人也沒通知她，質疑吃案。對此，警方出面駁斥，指女子一開始不了解失竊情況，隔天做完筆錄後，有立即開報案證明給對方。

監視器畫面拍下，男子經過公園發現一輛機車，心中若有所思又走回來，眼看四下無人，接著在機車置物櫃上有所動作，得手裡面重要財物，隨即轉身快步離開現場。

機車車主張小姐發現遭竊，氣憤PO文表示，5月23日因去吃晚餐，一時疏忽，朋友把她個人所有家當與重要證件都帶出門，超大又厚實的大手拿包裡有要繳信用卡的上萬元現金，與大賣場好幾千元的禮卷，「朋友幫我放在我的機車的置物箱，還用飲料瓶+外套壓在最底層，停於羅東運動公園的土地公廟對面，是運動公園重要路口。」

▼嫌犯得手後離開。（圖／東森新聞）

張小姐指出，「公園監視器有拍到偷兒，我停下去1分鐘左右，立刻靠近，先拉椅座，有上鎖，在看我們在下坡處拉腳筋，有無在看他，立刻側面扳開椅座，前後不到2分鐘，完全沒破壞到摩托車椅座。」

張小姐指控，「當初員警遊說，不要寫報案三聯單，如果寫了三聯單，不能撤銷告訴，我們先調查看看。」對此，成功派出所所長林勇維表示，被害人當下並不清楚她的失竊情況，隔天中午發現皮包不見來報案，製作完筆錄，並開立報案證明給當事人，絕無吃案。

這名嫌犯特徵穿外套，身高約170公分，約30、40歲。停車場管理員說，該名嫌犯手法俐落是慣竊，偷遍羅東運動公園，另名管理員有追過對方幾次，但都被跑掉。警方表示，已查獲嫌犯，並通知到案說明。對於報案者指都無下文，警方回應，統一由地檢署處理後通知報案者。

▼事發地點。（圖／東森新聞）