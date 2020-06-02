新冠肺炎疫情趨緩　司法博物館重開開館

▲司法博物館前因新冠肺炎休館兩個月，2日重新開館，並推出嶄新的展覽「戰前台灣近代司法的展開」特展，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

司法博物館（即國定古蹟台南地方法院）前因新冠肺炎休館兩個月，2日重新開館，並推出嶄新的展覽「戰前台灣近代司法的展開（1905-1941）」特展，本展覽主要為延續先前的「台灣近代司法的誕生（1898-1905）」特展，並延伸展出「戰前台灣近代司法誕生後的展開過程」。

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「戰前台灣近代司法的展開」特展，誕生於明治後期的台灣近代司法制度，如何在20世紀前半期持續發展，為戰後台灣司法制度奠下基礎？在殖民地統治和本土意識的碰撞下，透過司法的角度審視，又會呈現出什麼樣的觀點呢？參觀「戰前台灣近代司法的展開」之特展，將可一探百年前台灣司法發展的歷程。

另外在司法博物館第二法庭也增加「認識法袍」的互動遊戲，希望可以透過有趣的互動，增加大家對法庭相關位置之瞭解，以及認識法官、檢察官與律師等法庭主要成員，在開庭時所穿之法袍。該館開放時間，仍然維持上午9時至下午5時（每週一休館），不收門票、免費參觀。司法博物館不僅可讓大家近距離體驗法庭，而且本館有非常優美的建築及華麗的裝飾，可供欣賞，更有拘留室可以體驗。非常值得大家撥冗前往參觀及體驗。

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