疫情趨緩老人戶外多走走！花蓮提高自強活動補助金額　2天1夜1千元

▲修訂前後補助資格及金額對照表。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處日前辦理全縣13鄉鎮市老人社團座談會，由縣長徐榛蔚親自主持，會中來自全縣境內39個老人團體參與，徐榛蔚為鼓勵老人家疫情舒緩後多到戶外走走，當場指示提高老人自強活動補助上限，1日遊500元及2日1夜1,000元，讓花蓮老人福利再升級。

依照花蓮縣政府社會處的老人自強活動補助規定，現行補助為1日旅遊每人補助400元；2日1夜旅遊補助為800元，透過老人團體或機構提出申請，每人每年限補助1次，自實施以來，鄉親反應踴躍，平均每年受益人數高達約4,000人。

徐榛蔚感性的表示：「許多老人家一輩子為生活、家庭及為花蓮打拼，勤奮持檢的精神讓自己時刻不敢休息放鬆，但人都需要一定的調劑生命才會更圓滿、精彩，加碼的補助就是為了讓長者活得更快樂、幸福。」為嘉惠本縣長者，將提高1日遊補助上限至500元；2日1夜補助提高為1,000元。於近日縣政府修正相關補助原則公布後即開始施行。

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，民眾外出旅遊次數銳減，老人團體自強活動皆暫緩，徐榛蔚提高老人自強活動補助，除有助於活絡旅遊市場，並可增強長者們社會參與的動機及旅遊品質，讓各團體呼朋引伴邀請長者走出戶外參與優質健康的旅遊。

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