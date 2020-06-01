才奪回粉專「個人臉書、影音卻GG」　486先生怒了：1年砸2千萬廣告還能亂來

▲486先生好不容易找回粉專，結果換個人臉書遭殃。（圖／記者劉恒成攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「486先生」日前才開心宣布，無預警消失的88萬粉專回歸，今天卻氣噗噗發文，表示換成個人臉書被封鎖，而且最近好幾則影音也莫名消失，猶如雲霄飛車般的跌宕劇情，讓他忍無可忍，硬起來喊話「既然你們要做初一，那我只好做十五。請各位兄弟姐妹幫哥分享這篇。」

486先生表示，本來粉絲團解封後，他也不想繼續得理不饒人，怎料臉書還是不斷搞他，「就是這一篇...FB封鎖我的粉團，說我違反規則，請問各位，這一篇文章到底有什麼不妥？我個人臉書到現在還是封鎖的。」

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無獨有偶，這陣子他們團隊製作的不少影音也忽然被消失，他怒道，「前幾天我們介紹寒舍艾美的粵香梅干鮑魚豚粽那則影音非常受到歡迎，才一天就好幾萬人點擊觀看，結果昨天我們製作人說那個影音被FB移除掉、找不到了，真的是莫名其妙，結果看了一下，不只寒舍艾美肉粽那篇消失，還有其他影音。」

▲他怒向臉書喊話。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

486先生也不禁質疑，「這到底怎回事？如果1年花1、2千萬廣告的486團購，FB都能這樣如此亂來，那麼其他粉團不就真的說殺就殺？」

po文狂吸網友熱議，大家紛紛回應，「現在黑手伸到各大平台了」、「那篇文章，照片不雅觀吧」、「這樣會不會又被鎖」、「FB到底在搞什麼東西」、「臉書的問題，或是其他商家的檢舉，都有可能」。

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