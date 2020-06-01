利用臉書求職騙銀行帳號！公司要求「轉帳30萬」　屏東女機警報案

▲屏東縣長治鄉鄭姓女子發覺有異，向警方報案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名住在屏東縣長治鄉鄭姓女子在家上網求職找工作，遭詐騙集團利用，差點變成人頭帳戶及提款車手，幸她發覺有異向警方報案，才免於詐欺共犯而吃上官司。

▲詐騙集團利用臉書社團行騙，警方籲請民眾注意。

屏東警分局德協派出所巡佐蘇崑安於日前上午11時左右，接獲鄭女報案所稱，她在家中看到臉書「求職應徵」社團內某貿易公司在應徵財務助理，她投履歷順利錄取後，該公司便稱，工作薪水是用匯款方式，要求鄭女將自己的證件、銀行帳戶等資料傳送給公司人事部。

接著，該公司假藉購買新添機器等理由匯了兩筆錢到鄭女的銀行帳戶裡頭共30萬元，並指示鄭女再將該款項轉帳匯入公司帳戶內，但鄭女發現不對勁，立即到派出所報案，經警方通知銀行行員將鄭女帳戶內「不明來源」30萬元順利歸還給被害人，事件也圓滿落幕。

屏東警分局呼籲，網路發達的現代社會，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙！」為下手目標，騙取求職者存摺帳號等，因此淪為詐騙人頭。籲請民眾發現疑似詐騙或有關的疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線。

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