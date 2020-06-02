醫勸回家休息遭連飆3次6字經　台北男上訴逆轉「罰6萬變無罪」

記者黃翊婷／台北報導

簡姓男子2018年6月18日前往台北市某醫院的急診室，因為不滿王姓醫師囑咐回家休息，一氣之下連續飆罵3次「X你媽老XX」，一審被判處有期徒刑2月，他不滿上訴，最後成功逆轉獲判無罪。

▲王姓醫師莫名遭簡男辱罵，但還是選擇不提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，簡男當天是在深夜11時50分左右進到該醫院的急診室內，當時正在執行急診醫療業務的王姓醫師囑咐他返家休息，沒想到這句話卻直接引爆他的怒氣，當場對著醫師高聲連罵3次「X你媽老XX」。

簡男在一審時被依違反醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，他不滿提出上訴。辯護律師指出，簡男對工作中的醫師公然侮辱，並不構成醫療法第106條第3項妨害執行醫療業務罪所謂的「非法方法」，況且公然侮辱罪屬於告訴乃論，王姓醫師沒有表明要提告，一審判決顯然有爭議。

台北地院合議庭調閱醫院的監視錄影畫面，確認簡男當時的確只有高聲叫罵，並未真的出手妨害醫護人員工作，也沒有說出其他帶有「強暴、脅迫、恐嚇」的話語。

合議庭表示，醫療法第106條第3項已在2017年5月10日修正，規定中的刑事處罰未列入「公然侮辱」，應該是有意省略，藉以就不同程度之妨礙醫療業務行為，分別課予行政及刑事處罰，而簡男只是以言詞辱罵醫師，查遍資料並沒有其他積極證據，最後裁定撤銷原判決，改判他無罪，全案仍可上訴。