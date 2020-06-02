　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國道三號快官段「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵13km塞爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／記者莊智勝攝）

▲國道三號快官段賓士自撞，至上午8時許車流仍嚴重回堵。（圖／翻攝國道監視器）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道三號彰化快官段2日清晨6時許發生一起死亡車禍，一輛賓士車當時沿著國道北上，行經200.1K處時疑因不明原因自撞水泥護欄，駕駛當場拋飛車外慘死。這起事故造成現場車流回堵約13公里，目前警方已趕抵現場處理，確切事故原因仍待釐清。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼白色賓士車自撞水泥護欄，車頭幾乎爛毀，駕駛當場噴飛慘死。（圖／東森新聞）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／東森新聞）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／東森新聞）

▼現場零件碎片散落一地。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

ET快訊
尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」！　結婚3個月認了犯錯
中衛口罩出貨！27家通路公開　網一看嗨翻：還是彩色的
快訊／國道三號「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵4km
振興券「8大Q＆A」懶人包一次看懂　3000元超商就能領
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶通後又遇土石崩落　阿里山林鐵嘉義至十字路站2日停駛

公園拉腳筋「家當2分鐘全沒」　她機車置物箱遭撬開控：警說別寫三聯單

快訊／國道三號快官段「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵13km塞爆

台版佛洛伊德！桃園警壓碎民眾膝蓋嗆「來打我啊」　擺爛2年拒賠

大吵40秒原因曝！女鄰居「你策啊、你策啊」　80歲翁罵三字經下場出爐

驚悚巧合！女為他學騎「男友霸氣送重機」　目睹死亡車禍後12hrs也喪命

口罩解禁首日超商門前多人排隊　5分鐘店內存貨就被賣光光

機車路權會「一夜變黑白」哀悼重機情侶　上百車友怒吼：等法規來不及

台中市場大火燒毀26攤！神秘「油頭男」瘋笑　攤商崩潰哭：痛啊

台南男子騎車出門消失1天…定位驚見疑「墜橋10米」陳屍河床

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

搶通後又遇土石崩落　阿里山林鐵嘉義至十字路站2日停駛

公園拉腳筋「家當2分鐘全沒」　她機車置物箱遭撬開控：警說別寫三聯單

快訊／國道三號快官段「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵13km塞爆

台版佛洛伊德！桃園警壓碎民眾膝蓋嗆「來打我啊」　擺爛2年拒賠

大吵40秒原因曝！女鄰居「你策啊、你策啊」　80歲翁罵三字經下場出爐

驚悚巧合！女為他學騎「男友霸氣送重機」　目睹死亡車禍後12hrs也喪命

口罩解禁首日超商門前多人排隊　5分鐘店內存貨就被賣光光

機車路權會「一夜變黑白」哀悼重機情侶　上百車友怒吼：等法規來不及

台中市場大火燒毀26攤！神秘「油頭男」瘋笑　攤商崩潰哭：痛啊

台南男子騎車出門消失1天…定位驚見疑「墜橋10米」陳屍河床

新台幣開盤升值0.2分　以29.950元開出

後悔暴打白人暴徒　JR史密斯道歉：身為人父做了最壞示範

宥勝怒逼問妻：死在小孩面前！　老婆心臟病差點沒命拒手術…崩潰哭了

疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

台股早盤上漲56點　挑戰11200點大關

CNN：川普仍專注解決治安問題　白宮準備接觸「黑人社區領袖」

台東5大打卡點搶先看！「縱谷大地藝術季」開跑 騎單車遨遊最美大道

連「好鄰居模式」都止不住大媽怒火？福特野馬排氣管慘遭鄰居惡搞

誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

LIVE / 蘇貞昌宣布發放振興券7/15上路 政府500億預算拼千億消費額

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

假扮王牌律師　他接訴訟案賺千萬

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

聽到老闆的祕密　司機和秘書偷買股票撈70萬

男子失蹤定位搜尋發現疑墜橋身亡

機車路權會哀悼重機情侶　上百車友怒吼

更多熱門

相關新聞

特斯拉插進貨車頂「傷勢」曝！車頭全毀沾滿奶油沙拉醬

特斯拉插進貨車頂「傷勢」曝！車頭全毀沾滿奶油沙拉醬

國道1號下268.3公里處，1日上午發生貨車失控翻覆，遭特斯拉自動自小客車追撞事故，國道警察第四大隊派員前往勘查蒐證，幸好無人員傷亡，駕駛人酒測值均為0.00mg/l，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中，而特斯拉的「傷勢」稍早曝光，因小貨車滿載早餐食材，因此除了車頭全毀外，也沾滿奶油沙拉等。

賓士GLE Coupe 383萬元起預售

賓士GLE Coupe 383萬元起預售

特斯拉開輔助駕駛！國道猛撞貨車　駕駛毫髮無傷

特斯拉開輔助駕駛！國道猛撞貨車　駕駛毫髮無傷

台中賓士遭機車撞　騎士撂話快閃挨罰扣照

台中賓士遭機車撞　騎士撂話快閃挨罰扣照

驚悚瞬間曝光！賓士先撞2機車再衝停車場

驚悚瞬間曝光！賓士先撞2機車再衝停車場

關鍵字：

國道賓士自撞快官

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面