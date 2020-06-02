快訊／國道三號快官段「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵13km塞爆

國道1號下268.3公里處，1日上午發生貨車失控翻覆，遭特斯拉自動自小客車追撞事故，國道警察第四大隊派員前往勘查蒐證，幸好無人員傷亡，駕駛人酒測值均為0.00mg/l，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中，而特斯拉的「傷勢」稍早曝光，因小貨車滿載早餐食材，因此除了車頭全毀外，也沾滿奶油沙拉等。