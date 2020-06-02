快訊／國道三號快官段「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵13km塞爆

▲國道三號快官段賓士自撞，至上午8時許車流仍嚴重回堵。（圖／翻攝國道監視器）
記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導
國道三號彰化快官段2日清晨6時許發生一起死亡車禍，一輛賓士車當時沿著國道北上，行經200.1K處時疑因不明原因自撞水泥護欄，駕駛當場拋飛車外慘死。這起事故造成現場車流回堵約13公里，目前警方已趕抵現場處理，確切事故原因仍待釐清。
▼白色賓士車自撞水泥護欄，車頭幾乎爛毀，駕駛當場噴飛慘死。（圖／東森新聞）
▼現場零件碎片散落一地。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）
▲國道三號快官段賓士自撞，至上午8時許車流仍嚴重回堵。（圖／翻攝國道監視器）
記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導
國道三號彰化快官段2日清晨6時許發生一起死亡車禍，一輛賓士車當時沿著國道北上，行經200.1K處時疑因不明原因自撞水泥護欄，駕駛當場拋飛車外慘死。這起事故造成現場車流回堵約13公里，目前警方已趕抵現場處理，確切事故原因仍待釐清。
▼白色賓士車自撞水泥護欄，車頭幾乎爛毀，駕駛當場噴飛慘死。（圖／東森新聞）
▼現場零件碎片散落一地。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）
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