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求醫師開「需手術診斷證明」被拒　罹癌女嗆PO網公審反打臉

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▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲李姓醫師認為蔡女的情況還不需要開刀，沒想到卻讓對方感到不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

罹患甲狀腺癌的蔡姓女子今年1月間前往嘉義市某醫院看診，要求李姓醫師開立「需手術」診斷證明書被拒，竟然在9天後跑回醫院大鬧診間，嗆醫師是聽護理師的話做事、偽造X光片，還要把「罪狀」PO到臉書給大家看。嘉義地院簡易庭法官認為，蔡女以言語恐嚇醫師，考量到她患有多種疾病，且是低收入戶，最後依違反醫療法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

判決書中提到，蔡女1月6日前往看診時，要求李姓醫師開立「需手術」診斷證明書，但醫師認為可以先採取保守治療，她不滿遭到拒絕，同月15日趁著陪同表姊到醫院看病的機會，跑到李姓醫師的診間大鬧，把另一名正在候診的病患嚇了一跳。

蔡女大聲指控李姓醫師偽造X光片，「為什麼你的跟診護士吳XX叫你不准開診斷證明書給我，你就不開，到底是吳XX是醫生還是你才是醫生」、「要給你好看」、「要把你的罪行PO在臉書上」。李姓醫師不滿無端受到威脅、指責，決定報警，替自己討個公道。

嘉義地院簡易庭法官認為，雖然蔡女並未與李姓醫師達成和解，但考量到她患有心臟病、甲狀腺癌第一期、重度憂鬱症，無法工作也未與家人同住，還是低收入戶，事後也已坦承犯行，最後依違反醫療法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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