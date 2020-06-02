大吵40秒原因曝！女鄰居「你策啊、你策啊」　80歲翁罵三字經下場出爐

▲二審法官認為，被告已80歲仍未能理性溝通，侵害他人名譽。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名徐姓老翁因住家騎樓油煙問題，和吳姓女鄰居發生口角，他怒罵對方「O你娘」、「不要臉到極點」、「O你媽」，因此挨告。高等法院判被告緩刑2年，並得支付吳5000元，全案確定。

判決指出，事發於2019年9月20日上午，根據40秒監視器錄影檔案，兩人在騎樓爭吵，吳女說，「我已經請後面管委會律師什麼都通通請出來了，我跟你講，那邊的味道飄過來，你也要算我的」；徐翁回，「我有講妳嗎？幹妳O！」

吳女用台語回，「你策啊！你策啊！你策啊！（你罵啊、你罵啊、你罵啊）。」徐翁又罵，「不要臉到極點！不要臉到極點」、「O妳媽！不要臉到極點。」

台北地院法官表示，被告於本案行為時已年滿80歲，依《刑法》規定減輕其刑，判犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金。但徐不服上訴，指當天根本未與吳女起爭執，「她大吼大叫挑釁我，顯有預謀。」

高等法院法官認為，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮觸犯法禁，應已知警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑。

法官斟酌被告已80歲仍未能理性溝通，不僅侵害他人名譽，也顯示法治觀念薄弱，為使被告記取教訓，命於本案判決確定後6個月內，給付吳女5000元；如未遵行緩刑負擔而情節重大者，檢察官得依《刑事訴訟法》，聲請撤銷緩刑宣告。全案確定，不得上訴。