富邦人壽砸3.5億力挺國旅　逾4500員工有福了！

▲富邦人壽為響應政府政策，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，政府鼓勵民眾國內旅遊，舒緩身心還能帶動消費。富邦人壽為響應政府經濟方針，多管齊下以實質行動活絡台灣消費市場，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人（含親友眷屬）投入國內旅遊、促進消費，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟前景盡份心力。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，步入後疫情時期，民眾已陸續回歸日常生活，而國人更期待台灣經濟能儘快從疫情中復甦，富邦人壽傾力活絡消費、提高內需成長動能，藉由企業拋磚引玉的影響力，鼓勵公司所有同仁與民眾一起走訪台灣各地，共同支持國內經濟。

每年富邦人壽為表揚績優業務員，不只舉辦大型年度績優業務表揚大會，也會安排獎勵旅遊行程，以激勵並感謝業務員及其眷屬的投入與付出；富邦人壽指出，今年雖因疫情打亂活動，不過公司予以業務員績優表現的獎勵金和旅遊金不減、激勵旅遊持續轉於國內舉辦，肯定全台夥伴的用心與努力。

為提振國內經濟景氣、善盡企業責任，富邦人壽表示，今年度績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊總費用達3.5億元，由公司統一規劃並委由合作旅行社承辦，行程涵蓋北中南東，供全台績優業務員選擇，人群所到之處也是商機所在，此舉可望能有效帶動旅遊觀光、飯店餐旅產業鏈。

此外，一年一度的績優業務員表揚大會通常會選定在一城市舉辦，今年因疫情關係，且為提升國內地方消費而調整活動形式，特別結合誓師大會改於北中南共舉行6場活動，表揚績優業務員之際，也能為場地租借、宴會餐飲業注入消費能量，提升地方消費能量、加強消費力道。

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