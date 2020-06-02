高雄淹水是罷韓「轉機」　吳斯懷讚：退水速度國瑜決定

圖、文／鏡週刊

國民黨立委吳斯懷近日在YouTube發表對6月6日罷韓投票的看法，他認為國家機器公開介入，根本是反民主的操作，直言民進黨應該改名成「民退黨」，更嗆聲「不要把高雄市民都當成笨蛋」。

吳斯懷在影片中指出，國家機器公然支持罷韓，高鐵、交通部、國防部都給優惠，讓年輕人回去投票，他更質疑用法務部LOGO當作罷韓LOGO，如果把場景放到國民黨可以原諒嗎？

近日大雨灌南台灣，吳斯懷讚賞韓國瑜治水能力，認為淹水是一個轉機，「淹不淹水老天決定，退水速度國瑜決定，事實呈現在眼前嘛！」原來淹水的地方很多，韓國瑜整治過的，一天就退了，「老百姓有沒有感覺，有！不要把高雄市民都當成笨蛋。」

吳斯懷認為，網路上帶風向未必是正確的，他呼籲藍軍朋友聽韓國瑜的建議，6月6日當天不要去投票，去參加監票員的講習並守法。最後他強調，「罷韓不管成不成功，我們當然希望不會成功，然後呢？繼續發動嗎？盧秀燕嗎？侯友宜嗎？15個縣市只要是藍營都發動罷免，OK啊，台灣就繼續耗下去嗎？」



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