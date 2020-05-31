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台灣給WHO警告信？　陳佩琪譏「硬拗」：實在有點牽強

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▲▼陳佩琪出席柯文哲行動競選總部趴趴GO饒河夜市站。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對台灣聲稱在去年底曾經以電子郵件警告世界衛生組織（WHO），有關新冠肺炎人傳人的案例，世衛否認，指台灣只提到出現非典肺炎，要求世衛提供更多訊息，並非示警。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪31日上午表示，「 硬要說成是我們警告世衛的信， 實在有點牽強」，她也感嘆，「想必又要人會罵我逆時中」。

對於先前台灣跟世衛的電子郵件爭議，陳佩琪在臉書發文說，「我個人認為這是武漢發布的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已，與其要硬ㄠ （指硬拗）這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳相信會更得人心」。

陳佩琪強調，也可利用這次疫情重症或死亡個案的治療方針，與台灣自豪的ECMO使用經驗，來讓世人知道台灣的醫學成就，相信在國際上說TAIWAN CAN HELP 更能服眾。

「說到這個，想必又要人會罵我逆時鐘（指逆時中）」。陳佩琪重申， 但以她自己的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例，「 硬要說成是我們警告世衛的信， 實在有點牽強」。

陳佩琪接著說，有一事也曾有多人公開質疑過，「那就是我們對邊境的防堵， 武漢國人回來是全程包機，上機前篩檢症狀並測量體溫，填寫健康告知書，醫護全程武裝陪同，下機後強制集中檢疫14天， 至於後來從歐美回來的幾乎不設防，有很人是上機前就有症狀的，且回國後沒集中，全是放回去自行居家檢疫」。

陳佩琪批評，假設大家都遵守「醫療沒有政治考量」，「堅持做專業決定」的說詞，那為何政策會如此差異？「我深信醫生或許有政治立場， 但不會帶進自己的醫療專業中，不會因政治立場而沒了是非。」

陳佩琪回憶曾在防疫記者會上聽過一段，但不是很確定他們正確的用詞：「武漢是病毒的起源地，所以對它不放心，要對它較嚴格」 。她質疑，「意思是武漢是起源地，病毒較毒， 所以才需如此設防嗎？我當醫生這麼久， 好像沒聽過『起源地的病毒較毒』這種理論」。

陳佩琪指出，不否認醫生當久了， 常不自覺脫口而出「經驗之談」， 但醫學知識有等級之分，RCT是最高等級， 專家或個人的意見是最low的，醫生都知道在公開的記者會或正式醫學演講中，亟需避免這種沒做過RCT研究的論述，除非自認自己已經是這塊領域中泰斗中的泰斗了，就另當別論。 

陳佩琪認為，病毒在人類抗體的夾殺下，會越演化越精明 ，新冠病毒會突變、 會演化，越演化越精進，後來歐美返國者症狀都較嚴重，且有嗅味覺消失症狀， 也間接證實此點， 所以「起源地的病毒較毒」，所以要更小心，到底是真的還是假的？

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