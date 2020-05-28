柯文哲老忘結婚紀念日…還是媽寶？　陳佩琪：有時氣到想扁他

▲陳佩琪、柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

女星何如芸27日現身與王敏錡離婚訴訟的第4次調解庭，她在調解庭上數度崩潰，讓人心疼。而台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也有感而發，在臉書爆料柯文哲老是忘記結婚紀念日，還搬出「要聽媽媽的話」，她直言「有時真的氣到想扁他」。

陳佩琪表示，最近有藝人十幾年的婚姻出問題，看著雙方猛聘律師打官司，女方在鏡頭前痛哭流涕的畫面，相信結過婚的人都感觸頗深，每個人都趕忙回想一下當初戀愛結婚時的甜蜜感覺。

陳佩琪指出，打從結婚的那一刻起就不認為一方會愛另一方到老， 結婚久了， 沒感覺了，什麼事都會發生，奉勸進入婚姻的男女，愛另一半，愛小孩，更要愛自己 ，別為婚姻犧牲追求夢想的機會 ，能在職場擁有自己的一片天，滿足人生的成就感才是最重要的。

陳佩琪透露，最近上節目， 聽另一來賓說和先生從沒吵過架，也從不斥責小孩， 聽了實在佩服，能做到這境界的夫妻沒幾對，月初他們夫妻一起上某個節目，柯文哲又被問到結婚紀念日，印象中已經被問過好幾次， 但柯文哲就是記不起來。

陳佩琪更說，柯文哲若再被問相識、結婚的過程， 就搬出「要聽媽媽的話」那一套，每次聽了總是滿肚子火， 只差節目上隱忍不發， 但柯文哲不但沒察覺，還講得口沫橫飛， 有時天外飛來一筆， 還會當場訓斥起來，「說實在的，有時真的氣到想扁他」。