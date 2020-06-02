美國務卿回應港版《國安法》再出招：正考慮讓香港人赴美

▲美國國務卿蓬佩奧回應，美國之於香港的關係，和英國有所不同，但正在考慮是否、如何讓港人赴美。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧周一（1日）表示，目前正在考慮歡迎香港人赴美，作為對北京推動港版《國安法》的回應，但相關的移民配額及簽證事宜，均未提出細節。

美國總統川普日前下令白宮，對香港自治及關稅特殊待遇地位進行檢視，接著便在29日表示要結束美國對港的特殊待遇，結束國際金融中心的地位，以此制裁北京。香港的殖民母國英國於5月31日也表示，已經準備為擁有英國國民海外護照（BNO）的港人放寬簽證期限，可入境英國12個月，並為取得公民身分做充分準備。

根據路透社報導，被問及華盛頓是否會跟進英國做法，開放讓港人赴美，並帶著企業創新精神一起登陸美國，蓬佩奧（Mike Pompeo）回答，「我們正在考慮。我不是完全清楚事情會如何進行，如你所知，英國人（和香港）有不一樣的關係。」

蓬佩奧指出，許多香港人與有英國國民海外護照，且英國和香港有過一段殖民關係，「這是非常不一樣的，但我們正在考慮。」

香港反送中運動於去年6月爆發，川普曾簽署一項立法說明，基於許多香港市民被以政治目的逮捕、拘留或遭受政府其他對人民不利的行為，美國可能不會拒收香港市民的簽證。

川普政府日前也已下令驅逐境內3000至5000名中國留學碩士生，因為他們具有解放軍的大專院校背景，於是在基於國安考量與回應中國威脅的具體行為下，祭出此一政策；美國未來也會拒絕具有解放軍背景的人士入境。

對此，蓬佩奧1日一併表示，這項命令僅針對已畢業人士，以及部分受到中國政府剝削、拉攏吸收和鎖定的研究人員，而只有一小部分人符合這樣的資格。