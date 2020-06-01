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看見愛孫被3名警察拿槍對準　90歲奶奶情急阻止：又要射殺黑人嗎

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看見愛孫被3名警察拿槍對準　90歲奶奶情急阻止：又要射殺黑人嗎（圖／翻攝自YouTube／City of Midland）

▲安德斯（Tye Anders）因為違反交通規則又拒捕，遭到警方拿槍對峙。（圖／翻攝自YouTube／City of Midland）

記者吳孟臻／綜合報導

美國德州上月15日發生一起警察與黑人青年對峙的驚險場面。三名警察拿著槍對著21歲的安德斯（Tye Anders），90歲的奶奶撐著拐杖，步伐蹣跚試圖緩和氣氛。此事件因為近期的「佛洛伊德之死」相似，都是警察與黑人之間出現緊張衝突，在網路上再度引起關注。專家認為，此事件警察掏槍行動完全合理。

警方表示，安德斯以詭異的方式開車，無視「停止標誌」強行通過，當警方攔查時不願配合，聽到警笛聲還繼續開了兩個街區，最後抵達他祖母家門口，儘管要求對方下車，但他遲遲沒有動作。

過了5分鐘之久，安德斯終於下車了，看到3名警察舉槍對準自己，他雙手高舉趴在草坪上，並喊著「我很害怕」。影片中可以聽到，其中一名警員叫安德斯向後退，並表示只要配合，他們就不會開槍。

後來，奶奶聽到騷動走出屋內，走到愛孫旁邊，焦慮地說「你們拿槍指著他，他很害怕，他是黑人，難道你們不知道有多少黑人被開槍射殺嗎？」，更表示她也在發抖，「我不會向前多走一步，因為你們真的會開槍」，奶奶繼續說，因為他們的膚色，警察會找任何理由開槍。

最終警察放下武器，並請奶奶後退，上前把安德斯銬上手銬。這時奶奶不慎跌倒，安德斯被帶上警車時，奶奶仍跌坐在地上。警方對此表示，是奶奶自己失去平衡跌倒的。

安德斯以逃避警察盤問的罪名遭逮捕，據報導，目前他他已保釋出獄。警方6天後在臉書專頁發布完整影片，但影片沒有錄到安德斯違規的關鍵畫面，警方表示，是事件發生後才開始錄影。

▼警車行車紀錄器完整畫面（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

安德斯的律師強烈譴責，引發事件的導火線是種族歧視，根本不是單純因為違反交通規則，逮捕沒有正當理由，並聲稱安德斯在警車上遭到警方毆打。不過警方對此反駁，安德斯在車內不願配合，才會抓住他、控制他的行動。

因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭白人警察壓脖致死，在美國全境引發示威抗議，《CNN》執法分析師加利亞諾（James A. Gagliano）將兩件事一同比較並表示，他不會責怪警察掏槍的行為，遇到有人不配合下車調查，警方懷疑對方車上有藏東西是合理的，並認為，安德斯事件警察完全站得住腳，「警察只是在完成他們份內的工作」。

▼警察身上攝影機完整畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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