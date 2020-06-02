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輕鬆洗出居家防護層！　家事達人教你3招必學衣物除蟎術

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▲春夏交替之際，不少民眾會出現塵蟎過敏的症狀，家事達人傳授3招必學的除蟎術，讓你換季收納衣物和寢具，也能洗出居家防護層。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

每到春夏換季，也是塵蟎過敏的好發季節，成為不少民眾所關心的議題！有一民眾提到，自身皮膚較敏感，接觸到灰塵或特殊材質容易引起不適，背部冒出痘痘，但提到除蟎心有餘而力不足，「有聽過塵蟎，但我沒有特別做除塵蟎的處理，可是我有聽過除塵蟎的吸塵器，或者是很專業的除塵蟎服務，可是我記得那個很貴要另外花錢，那換洗寢具的部分是我偶爾會換，可是有時候太忙就忘記了。」

另一名媽媽則憂心的說：「因為我的小朋友，她的呼吸道比較敏感，然後她早上起來都很常打噴嚏，鼻子都會癢癢的，所以我要很常去換洗床單，因為塵蟎會累積，很怕一累積，她的過敏現象就會冒出來。」

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▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼家事達人陳安祺分享3招居家除蟎妙招，首先降低室內濕氣，寢具和布織品也要定期用熱水清洗，並加以日曬，另外，更便利的方式可選用抗蟎洗衣精來洗衣。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

拍拍枕頭套，費心費力整理家裡，就是想趕走惱人的塵蟎，不過你知道這些洗掉的塵蟎，一旦有適合生長的環境還會再回來聚集嗎？別擔心，家事達人陳安祺分享居家除蟎妙招：「我會建議用吸塵器做乾吸打掃，還有吸塵器降低室內的濕氣，另外就是一定要常常清洗寢具還有布織品。塵蟎要清洗掉其實不難，難的是要怎麼預防它再發生，因為塵蟎的滋生速度很快，它很容易就會在物件上做轉移，所以我覺得在清洗的時候，可以用些熱水或是說日照的部分一定要足夠。」

▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼一般洗衣程序中，加入適量的抗蟎洗衣精，可在衣物表面形成防蟎防護層持續抗蟎。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

要徹底遠離塵蟎過敏原，家事達人點出其實還有更聰明的洗衣方式，從抗蟎洗衣精下手就對了。陳安祺強調：「其實洗衣的程序是一樣的，只是我們在洗衣服的時候，可以加入適量的抗蟎的洗衣精，Ariel洗衣精比較特別的是它的抗蟎成分可以深入布料的纖維裡面，它可以在表面達成一個保護層，可以讓我們抗蟎的效果，抗菌的效果可以持續。」

▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼日本熱銷NO.1的Ariel抗菌抗蟎洗衣精和洗衣膠囊，主打有雙重防護更安心。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼輕鬆洗出居家防護層！ 家事達人教你3招衣物除蟎術 。（圖／記者陳家豪攝）

日本熱銷NO.1的Ariel抗菌抗蟎洗衣精和洗衣膠囊，主打能有效深入衣物纖維，抑制細菌滋生，還添加抗蟎成分，不只能洗掉蟎蟲，在衣物表面形成防護層持續抗蟎，達到雙重防護更安心。

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