搞定年終大掃除！日本「洗衣神器」抗菌抗臭就像天天穿新衣

▲洗好的衣服還是有悶臭味，其實是肉眼看不見的細菌所造成。（圖／取自Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

農曆年節即將到來，這時候家家戶戶忙著開始進行年度大掃除，從棉被、床單到年節期間到親友家拜年準備要穿的衣服，都要把握僅剩的幾個週末洗曬完畢好過年，然而你家的衣服棉被有真的「徹底」洗乾淨嗎？最近經常連續下雨，或天氣陰陰的衣服曬不乾，若影響到過年過節只能穿著「臭臭衣」可就不妙了！趁著新年大掃除期間，一鼓作氣全面改用ARIEL超濃縮洗衣精，深層抗菌抗臭，徹底洗淨衣物讓大掃除事半功倍。

▲台灣潮濕的天氣及環境，往往衣服剛洗乾淨也還是有異味。（圖／截取自品牌官網）

衣物洗不乾淨、洗完還有悶臭味…關鍵在於細菌！

相信很多人會發現，明明洗衣服之前已經仔細分類、刷洗過，好不容易辛苦洗完一堆的床單、棉被、枕套…似乎仍不夠乾淨、還有股說不上來的味道，尤其整理衣櫃時，發現明明換季前認真洗過的衣物，卻還是有悶味、潮濕味、汗臭味…實在沒道理！

我們聞到的悶臭異味，就是細菌造成的味道。其實這是因為台灣潮濕的天候環境所致，即使衣服剛洗乾淨，如果沒有好好做到「抗菌」，就會在晾衣、穿衣過程中讓細菌再度孳生！現代人大多住在公寓大樓內，無法讓衣物好好接受陽光照射是原因之一，而更多人忽略的是，細菌會躲在潮濕陰暗的洗衣機裡面壯大，也因此每次洗衣服時，細菌不知不覺又會依附上去，變成一種惡性循環。

此外，每個人身上的皮脂產生的脂臭菌及潮濕產生的生乾菌是最容易在衣服上產生異味的細菌，然而，這些細菌可不是多洗幾次、用力刷洗就能解決的，必須透過深入纖維徹底抗細菌。

▲細菌可不是多洗幾次、用力刷洗就能解決的，必須深入纖維徹底消滅。

年節洗衣更有效率 洗衣神器淨化霉運迎好運！

日本ARIEL抗菌洗衣精擁有深層抗菌抗臭的科技，能深入衣物纖維徹底抗菌，進而消除汗味及悶臭味！使用ARIEL抗菌洗衣精更能事半功倍，一次解決多個洗衣困擾，不只將衣服深層抗菌洗乾淨，還可以順便預防洗衣槽的霉菌，讓整個洗衣過程遠離細菌；同時ARIEL抗菌洗衣精能強力洗淨家中常見100種汙漬，讓衣服潔淨亮白，多次洗衣也不會退色，一舉數得，讓你天天都像穿新衣！

▲使用深層抗菌抗臭科技的AREIL洗衣精一次解決洗衣的各種難題！

也因此ARIEL熱銷經典款在日本連續6年銷售NO.1，更獲得網友們好評表示：「深層抗菌的功效在毛巾洗淨後，真的有感，不再悶臭了！」「以前毛巾洗完真的有根深蒂固的難聞氣味，現在這種感覺都消失了，而且不使用柔軟劑也很舒服。」「小孩的衣服再臭再髒，浸泡一下通通一掃而空！已經用好幾年了，大愛！」。

若是住在小套房、社區大樓不方便晾衣、曬棉被的人，也可以選擇綠瓶室內晾衣型，更適合室內晾衣環境，從根本去除頑固異味細菌。另外，ARIEL洗衣膠囊更是連拿3年日本主婦心中的「洗衣神器」，輕輕一拋，一顆搞定抗菌除臭、深層去漬、潔淨亮白3大洗衣難題，洗衣變得簡單又有效率！趁著年度大掃除，徹底淨化全家衣物掃「霉運」，迎接新年新好運氣！