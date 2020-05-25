　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

炎炎夏日來臨　為了毛孩們渡過涼爽夏日　防過敏除異味選對家電是關鍵

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼panasonic,空調,寵物,過敏。（圖／業者提供、翻攝自PEXELS）

▲養寵物的人越來越多，居家生活也朝著「人跟寵物都舒適」的方向邁進。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

現代人有養寵物的家庭快要比有生小孩的多，獸醫公會理事長表示，2021年台灣犬貓數量可能首次超過15歲以下孩童人數，毛孩世代來臨，寵物與人類的關係變得更緊密，已然成為如同家人一般的存在，家有毛小孩的毛爸毛媽們，居家環境也朝著「人跟寵物都舒適」的方向調整。

▲▼panasonic,空調,寵物,過敏。（圖／業者提供、翻攝自PEXELS）

▲累了一天回家後「吸狗吸貓」超療癒，但寵物毛屑不可避免，過敏兒經常噴嚏打不停，家中的空氣品質相當重要。（圖／翻攝自PEXELS）

毛寶貝可愛又黏人，常讓毛爸毛媽忍不住抱緊緊，但寵物毛屑滿天飛，過敏兒馬上噴嚏打不停，尤其是換毛或換季的時候，加上炎熱夏日，開冷氣讓大家舒服一下很必須，但又擔心密閉空間中，寵物難免會有異味問題，為了清除毛髮、異味等過敏原，以及降低細菌滋生機率，除了做好環境清理整潔之外，其實只要選對家中空調，心中的這些擔憂，通通都不再是問題。

▲▼panasonic,空調,寵物,過敏。（圖／業者提供、翻攝自PEXELS）

▲有一台合適的空調，可以替毛爸毛媽減少許多煩惱。（圖／Panasonic提供）

室內的空汙原本就比戶外嚴重2-5倍，加上正值新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，家家戶戶減少外出機率，週末假日都會選擇跟毛小孩一起宅在家，Panasonic空調擁有獨家nanoeTM健康科技，可以主動吸附及分解PM2.5等有害物質，經SGS測試，去除PM2.5可達99%，並可有效抑制過敏原、黴菌及多種病毒（流感病毒99.9%、新型流感病毒99.0%、禽流感病毒99.9%）。採用PM2.5燈號＋數字雙顯示，使用起來簡單明瞭，不用再「憑感覺」。

有了nanoeTM健康科技不只讓家中空氣變清新，更能有效且快速消除生活中6大異味，鄰居的菸味、室內曬衣的潮濕氣味、毛小孩異味、煮飯的油煙、孩子下課後的汗臭、垃圾及廚餘滲出的臭味⋯⋯等，從此不再受異味所苦，整天待在家還可以享受涼爽空氣！

▲▼panasonic,空調,寵物,過敏。（圖／業者提供）

▲Panasonic空調的智慧節能及健康科技，不只解決家中過敏原及異味，長時間開啟空調也不怕耗電傷荷包。（圖／Panasonic提供）

養寵物的人一定很有感，明明自己才是主人，卻事事以毛孩為主，心甘情願為了寶貝的幸福快樂當個奴才，毛寶貝天天待在家，而即將進入夏天，使用空調的時間也會拉長，不免擔心長時間開空調會不會很耗電？是時候拋開既有觀念，Panasonic以關鍵省電技術蟬聯6連霸業界省電第一，ECONAVI智慧節能科技的人體感應，可以偵測空間內的人數、位置及活動量，吹送舒適省電的氣流，不怕客人一多就覺得冷氣不冷；而日照感應功能，無論冷氣或暖氣，都會根據室外日光強弱，主動調整到最佳的溫度、保持最舒適室溫，尤其家中如有西曬問題，到了下午經常感覺需要再把冷氣調降兩度，有了日照感應都不用煩惱，3D分向出風口的左右獨立風向設計，可依需求吹送不同風量及風向，冷氣開好開滿、還能有效達到節能省電效果。Panasonic的省電率更超越國家一級標準70%，6大節能設計以最少電力達到最高效能，舒適又環保，想知道有沒有省電？看每年耗電量就對了！再換算成電費，省電保證很有感！

▲▼panasonic,空調,寵物,過敏。（圖／業者提供、翻攝自PEXELS）

▲讓毛孩有舒適的居家環境，就是身為主人最滿足的事。（圖／翻攝自PEXELS）

家中有毛孩，更需要智慧居家設計，Panasonic Smart App的智慧多元控制，一次滿足多種需求，透過手機就可以看見用電量、故障保養通知、空氣品質管理、PM2.5偵測顯示、設定個人化行程，就算偶爾回家晚了，只要遠端遙控就可以開啟空調，讓寵物自己在家也能涼爽舒適，有好的空調，更能輕鬆升級智慧生活，給自己也給寶貝們一個舒適的居家環境。

了解更多 >> Panasonic 超高效旗艦/頂級旗艦家用空調

ET快訊
北宋夫妻合葬墓出土！藏極罕見「過仙橋」…淒美寓意曝光
台灣卡丁車競賽6車撞一團　網驚「以為報廢場」…達人曝：這坨2
恐怖影片曝！高雄物流車「奪命式右轉」　騎士急煞…摔進輪下慘死
Angelababy公開字跡！　網看不下去：醜得慘不忍睹
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

承認同性伴侶關係　日本最大建商「積水房屋」福利制度化

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

炎炎夏日來臨　為了毛孩們渡過涼爽夏日　防過敏除異味選對家電是關鍵

Galaxy Note 20+渲染圖曝光　搭載7吋螢幕、4500mAh電池容量

名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧　重現40年前經典電玩遊戲《小精靈》

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」！臉書官方警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

炎炎夏日來臨　為了毛孩們渡過涼爽夏日　防過敏除異味選對家電是關鍵

Galaxy Note 20+渲染圖曝光　搭載7吋螢幕、4500mAh電池容量

名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧　重現40年前經典電玩遊戲《小精靈》

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」！臉書官方警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

台灣保時捷推出原廠認證中古車　還有線上平台一圓你的跑車夢

中美關係緊繃　人民幣中間價創2008年以來新低

A-Rod發練打影片引復出聯想　美媒建議：去台灣打球

裸拍族攻陷新埔義民廟！酥胸、圓臀、黑森林全都露...廟方怒：真的很丟臉

熱戀期送百萬名車給女友　不到1年就分手...他告上法院堅持討回來！

春季聯賽／林瑞祥6局飆7K好投　複決賽台啤3比0勝台彩

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

600元住一晚特色旅店！老屋、運動風隨你挑　台中台南9家任選

向佐突宣布「新成員報到！」　郭碧婷婚禮隔8個月爆喜訊…網見照片嗨翻：恭喜

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

3C家電熱門新聞

Galaxy Note 20+渲染圖曝光　搭載7吋螢幕、4500mAh電池容量

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧重現《小精靈》

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

為舊款iPhone延壽！　Apple發布iOS 12.4.7更新！　

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

名導廖明毅用愛瘋11拍了同志大片

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」　臉書警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

防過敏除異味選對家電是關鍵

5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%

LG V60 ThinQ 5G下週登台

IG小盒子直接「開房間」！　支援臉書開啟多人視訊聊天室

iOS 13.4.5 beta版釋出　IG限動可分享Apple Music歌曲

更多熱門

相關新聞

跪坐拉近距離！遇抗拒毛孩不強洗

跪坐拉近距離！遇抗拒毛孩不強洗

幫毛孩洗澡是所有飼主的惡夢，有時愛寵一聽到關鍵字便立刻變臉逃跑，但送洗時又怕毛孩怕生、受傷；東森寵物雲美容團隊負責人劉淑蕙說，「我認為所有出發點，都是以寵物為出發點。」遇到怕生、第一次來洗澡的孩子時，美容師們便會「跪坐」接待毛家人，拉近與汪星人的視線距離，展現滿滿的親和力。

擔憂耳垂！阿嬤把柯基包成小龍女

擔憂耳垂！阿嬤把柯基包成小龍女

通路商教你空調、冰箱4大精省攻略

通路商教你空調、冰箱4大精省攻略

「藍天雲朵奶霜」小鸚鵡色彩仙氣

「藍天雲朵奶霜」小鸚鵡色彩仙氣

1打3！奴才爸超強抱嬰踩揉2胖貓

1打3！奴才爸超強抱嬰踩揉2胖貓

關鍵字：

panasonic空調寵物過敏

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面