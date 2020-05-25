炎炎夏日來臨　為了毛孩們渡過涼爽夏日　防過敏除異味選對家電是關鍵

▲養寵物的人越來越多，居家生活也朝著「人跟寵物都舒適」的方向邁進。（圖／翻攝自PEXELS）



消費中心／綜合報導

現代人有養寵物的家庭快要比有生小孩的多，獸醫公會理事長表示，2021年台灣犬貓數量可能首次超過15歲以下孩童人數，毛孩世代來臨，寵物與人類的關係變得更緊密，已然成為如同家人一般的存在，家有毛小孩的毛爸毛媽們，居家環境也朝著「人跟寵物都舒適」的方向調整。

▲累了一天回家後「吸狗吸貓」超療癒，但寵物毛屑不可避免，過敏兒經常噴嚏打不停，家中的空氣品質相當重要。（圖／翻攝自PEXELS）



毛寶貝可愛又黏人，常讓毛爸毛媽忍不住抱緊緊，但寵物毛屑滿天飛，過敏兒馬上噴嚏打不停，尤其是換毛或換季的時候，加上炎熱夏日，開冷氣讓大家舒服一下很必須，但又擔心密閉空間中，寵物難免會有異味問題，為了清除毛髮、異味等過敏原，以及降低細菌滋生機率，除了做好環境清理整潔之外，其實只要選對家中空調，心中的這些擔憂，通通都不再是問題。

▲有一台合適的空調，可以替毛爸毛媽減少許多煩惱。（圖／Panasonic提供）

室內的空汙原本就比戶外嚴重2-5倍，加上正值新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，家家戶戶減少外出機率，週末假日都會選擇跟毛小孩一起宅在家，Panasonic空調擁有獨家nanoeTM健康科技，可以主動吸附及分解PM2.5等有害物質，經SGS測試，去除PM2.5可達99%，並可有效抑制過敏原、黴菌及多種病毒（流感病毒99.9%、新型流感病毒99.0%、禽流感病毒99.9%）。採用PM2.5燈號＋數字雙顯示，使用起來簡單明瞭，不用再「憑感覺」。

有了nanoeTM健康科技不只讓家中空氣變清新，更能有效且快速消除生活中6大異味，鄰居的菸味、室內曬衣的潮濕氣味、毛小孩異味、煮飯的油煙、孩子下課後的汗臭、垃圾及廚餘滲出的臭味⋯⋯等，從此不再受異味所苦，整天待在家還可以享受涼爽空氣！

▲Panasonic空調的智慧節能及健康科技，不只解決家中過敏原及異味，長時間開啟空調也不怕耗電傷荷包。（圖／Panasonic提供）

養寵物的人一定很有感，明明自己才是主人，卻事事以毛孩為主，心甘情願為了寶貝的幸福快樂當個奴才，毛寶貝天天待在家，而即將進入夏天，使用空調的時間也會拉長，不免擔心長時間開空調會不會很耗電？是時候拋開既有觀念，Panasonic以關鍵省電技術蟬聯6連霸業界省電第一，ECONAVI智慧節能科技的人體感應，可以偵測空間內的人數、位置及活動量，吹送舒適省電的氣流，不怕客人一多就覺得冷氣不冷；而日照感應功能，無論冷氣或暖氣，都會根據室外日光強弱，主動調整到最佳的溫度、保持最舒適室溫，尤其家中如有西曬問題，到了下午經常感覺需要再把冷氣調降兩度，有了日照感應都不用煩惱，3D分向出風口的左右獨立風向設計，可依需求吹送不同風量及風向，冷氣開好開滿、還能有效達到節能省電效果。Panasonic的省電率更超越國家一級標準70%，6大節能設計以最少電力達到最高效能，舒適又環保，想知道有沒有省電？看每年耗電量就對了！再換算成電費，省電保證很有感！

▲讓毛孩有舒適的居家環境，就是身為主人最滿足的事。（圖／翻攝自PEXELS）

家中有毛孩，更需要智慧居家設計，Panasonic Smart App的智慧多元控制，一次滿足多種需求，透過手機就可以看見用電量、故障保養通知、空氣品質管理、PM2.5偵測顯示、設定個人化行程，就算偶爾回家晚了，只要遠端遙控就可以開啟空調，讓寵物自己在家也能涼爽舒適，有好的空調，更能輕鬆升級智慧生活，給自己也給寶貝們一個舒適的居家環境。

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