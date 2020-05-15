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媽媽試車問題超犀利！　eMOVING輕鬆搞定所有煩惱

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▲eMOVING的功能與設計，包括在家充電、高續航力、電動中柱與寬敞置物空間等等，解決了許多人的煩惱，是生活中的好幫手。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

特派記者苡嫚坐的這台就是傳說中很厲害的電動機車eMOVING，它可以在家充電，不用一直找換電站，非常省時，今天我們做了一個母親節企劃，邀請3對母子母女一起來體驗看看，想知道eMOVING到底有什麼迷人的地方嗎？跟著苡嫚一起去看看吧！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

請繼續往下閱讀...

▲eMOVING置物空間大，可以裝下很多東西。（圖／記者謝盛帆攝）

孝順的女兒說：「現在政府有舊換新補助，補助金額最高達21,000元，我想說媽媽的機車舊了，所以帶媽媽來體驗看看eMOVING」。媽媽常常到菜市場買菜，擔心電動機車空間不大，不好裝東西，現場實測後發現，置物空間非常夠用，而且eMOVING的高度就算是嬌小的女生也能輕鬆踩到地面。此外，eMOVING有固定動力輸出，不會像一般機車容易「抖抖抖」，無論是騎車或是停下來跟攤販拿菜都可以很安心！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼eMOVING不必換電池，只要有插座就可以直接充電。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

兒子說：「現在電動機車很流行，覺得媽媽會喜歡新的東西，所以帶媽媽來體驗」，媽媽擔心電動機車要換電池很麻煩，剛好eMOVING是不用換電池，可以直接充電的，只要有插座就可以充電，像充手機一樣，充飽電就可以上路了，不需要找換電站」。目前eMOVING除了擁有多種款式與顏色，還有貼心的電動中柱設計，只要一鍵按下去，就會自動幫你立起來，所以就不必擔心可能因為力氣太小中柱會撐不起來。另外儀表板還可以做個人化設計，同時可以跟手機連線，有人打電話來，就會顯示在儀表板上面，非常具有科技感。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼eMOVING擁有電動中柱設計，只要一鍵按下去（上圖），就會自動幫你撐起來（下圖），不必擔心停車問題。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

關於媽媽擔心充電的電動機車會不會有跑不遠的問題？其實eMOVING在充滿電的情況下，最高續航力可以達155公里，如果擔心忘了充電，也可以前往超級充電站，可以進行充電服務，就像我們手機沒電了，可以在捷運站充電的道理一樣！只要花你喝一杯咖啡的時間，就充好電可以繼續上路了，所以續航力的問題完全不用擔心。另外eMOVING的動力、爬坡力都有特別加強，動力有設計3種不同模式，可以依據每個人的習慣選擇，且0-50km/h加速只要3.9秒，就算是雙載、爬坡都很OK！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼eMOVING的動力有特別加強，設計3種不同模式，可以依據每個人的習慣選擇，母子雙載也沒問題。（圖／記者謝盛帆攝）

今天邀請三對母子、母女來體驗，eMOVING的功能與設計，包括在家充電、高續航力、電動中柱與寬敞置物空間等等，解決了許多人的煩惱，是生活中的好幫手，無論你是上班族或是學生，都非常適合這台eMOVING！現在購車還可以享30期0利率，汰舊換新再享購車金，首年月租費還只要199元！還沒有體驗過嗎？趕快去門市試試看吧！

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