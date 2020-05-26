NOVA情報誌／都會通勤x買菜代步　有「電」就Go！

新創獨角獸Gogoro與後發制人宏佳騰雙強助攻，跳脫兩輪框架，注入智慧科技、造車工藝及人體工學設計，開創電動機車嶄新格局！

圖、文／NOVA情報誌

今年受到疫情影響，許多民眾為了避免在搭乘大眾運輸工具的過程中，與人近距離接觸，進而紛紛改搭私人運具共體時艱避免疫情擴散，而說到各式私人運具中，又以電動機車屬低碳環保的交通方式之一，在今日這個關鍵時期，不僅維護自身安全，同時也為地球盡份力量、減少碳排放量，並珍惜有限的地球資源。

隨著環保意識抬頭，歐洲各國為了對抗地球暖化，近年紛紛制定禁售燃油車的時間表，譬如挪威便領先世界各國，預計於2025年正式實施，荷蘭、愛爾蘭、冰島和丹麥則訂定於2030年開始禁售，而英國和法國的禁售時間表則是從2040年起，共同達到減碳的目標，取而代之的，電動汽機車相較之下是一項移動過程零排放的交通工具，即使嚴謹地把電池所需電力在發電過程中的排汙量一併考慮進去，電動機車仍是一項環保的交通工具選擇，確實能大幅下降汙染值。

另外，再從油費和電池月費的角度切入，許多騎士認為近期油價崩跌，騎電動機車的成本相對變高，事實上，油價本就有起有跌，若以長遠眼光來說，要說加油與換電的費用孰貴孰賤，實在無法因一時價格波動而概括論定，何況，石油等天然資源，總有一天會被開採耗盡，在消費者入手機車的當下，即是一個1、20年的決定，的確需要審慎考慮。

而展望電動機車未來，鑒於機車屬國內大宗交通工具之一，其中125cc的白牌摩托車佔比更高達80%，因此，作為能源網路基礎設施建構的Gogoro，攜手宏佳騰、PGO、YAMAHA等車廠打造Gogoro Network平台，各廠都可以在該平台上發展自己的車，提升換電站的使用效率，透過各品牌強強聯手，布局各個產品線和價位帶，相信日後將能更滿足男女老少與大部分騎士的用車需求，持續在台灣電動機車市場中開創新契機。

電動機車元年

近年來，電動機車已成為傳統機車大廠兵家必爭之地，若談及現今台灣電動車體系，大致可分成由Gogoro領銜的換電系統主攻「能源服務」，另一派充電系統則偏向「移動服務」的充電式陣營。其中，約莫於去年第三季起，燃油機車廠YAMAHA、宏佳騰與PGO相繼與Gogoro合作，秉持著「團結力量大」的方式，一一推出自家電動速克達，堪稱是集大成台灣電動車產業的價值與優勢，而這一輛輛骨子裡看似流著一樣的血，但各自卻有著不同DNA，各廠造車理念看似截然不同，卻又好似不謀而合。

即使充換電系統兵分兩派，但無論是採行何種電源補給形式，電動機車早已被視為環保的交通工具之一，其最大優勢就是能降低污染，單從行駛過程來說，電動機車不會排放有害氣體與產生噪音，但汽油車在行駛中會產生有毒的一氧化碳、碳氫化合物、二氧化硫、含鉛化合物等有害物質，相較之下，以電池驅動的電動機車更綠能環保，而這個觀點也逐漸在普羅大眾心中萌芽，因此，隨著造車技術純熟、能源佈建完善、環保法規明朗與民眾接受度走高，不難想像2020年將是全球車市電動化元年。



A. CROXERA 5智慧儀表─除了前幾代本來就有的導航、停車尋車、定位、測速照相、速限提示與未接來電提示等功能外，更新增「殘電偵側提醒」功能，當偵測到殘電不足時，會「一鍵導航」到附近換電站更換電池，特別的是，App還有虛擬金鑰權限轉移，車子可以開放權限給好友共享。

B. Gogoro App─Gogoro新版App上線後，藉由搭配智慧系統IQ 5.2更新推出8項新功能，包含安全提示、停車記憶、推薦電池交換站、iOS藍牙配對優化、停車功能、智慧感應解鎖、胎壓警示，以及眾所期待的靜音模式，夜歸回家也不怕吵到家人。

C. GoStation2.0─截至目前Gogoro已建置超過1,600座電池交換站，並在2018年推出GoStation 2.0，其最大特色為導入自主電力，透過內建電池，可以在不插電的狀況下持續營運48小時，避免遭遇停電時，車主面臨無電可換的情況。

電池資費方案總整理─

除了Gogoro全系列電動機車外，其與宏佳騰、PGO、YAMAHA、SUZUKI共組的PBGN聯盟，均採用同一套電池資費方案，包括自由省、預選里程、騎到飽和商用資費四種，若撇除商用方案不談，當中，依照電池使用量計價的「自由省方案」，每月須付299元，電池使用超過200元，則將以每單位2.3元計費，適合里程數較低的輕度使用者選擇；第二種「預選里程」方案，又分為315公里騎乘里程和630公里騎乘里程兩種，前者月費為499元，後者則是每月799元，當超過免費額度後，超額需再補差價；第三種則是「騎到飽」方案，依據綁約期限而有不同價格，Gogoro官方近期也對該方案做出修正，只要用戶不同時構成「每月總里程超過1,600公里達連續2個月」；且「用於商業行為，包括：快遞、物流、租賃 (長租 / 短租)、客運載客、民宿、餐飲外送等服務」兩個條件，皆可以選擇或繼續使用騎到飽資費方案。

中央地方購車補助攻略─

近年來政府積極實施吃電不吃油的電動車輛政策，已連續幾年推動購車補助金，而消費者最終獲得的購買電動機車補助款總額，相當於經濟部工業局補助+行政院環保署補助+各縣市環保局補助，對此，今年度除了經濟部工業局對重型和輕型提供7,000元補助額、行政院環保署針對重型機車補助5,000元、輕型/小型清型補助3,000元之外，至筆者截稿前，已有18個縣市公布2020年加碼補助方案，由於各縣市在淘汰二行程、四行程或直購電動機車等情況，所牽涉的補助額均不盡相同、較為複雜，建議消費者可至各電動機車大廠官網進行購車試算。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw