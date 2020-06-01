鼓吹高雄韓粉去投票！黃創夏：讓他專心準備選下一屆總統

▲黃創夏解釋其實自己不恨韓國瑜而是悲憫他。（資料照）

圖文／鏡週刊

罷韓投票將於本週末6月6日登場，高雄市長韓國瑜為化解罷免危機，不僅向高雄市民道歉，還呼籲支持者們當天別前往投票。資深媒體人黃創夏近日於臉書po文，卻反過來呼籲高雄韓粉該去投票，才能讓韓國瑜「好專心準備再選下一屆總統……」。

高雄市長罷免案進入最後倒數階段，將於本週六進行最終投票，挺韓與罷韓陣營近日不斷激烈交鋒，韓國瑜日前態度開始大轉變，不僅在議會上向高雄市民道歉，還收回高雄迪士尼樂園政見，更呼籲支持者當天別前往投票，試圖挺過這次罷免危機。

黃創夏則多次在臉書表態罷韓立場，昨（31）日他更回應網友，「為什麼如此恨韓國瑜？」黃解釋其實自己不恨韓而是悲憫韓，「悲憫他成了『韓流』代表的極端仇恨所寄生之載體，也從而綁架國民黨，阻礙國民黨變成台灣的民主型成熟政黨！」

隨後，黃創夏更一改過去只呼籲青年回鄉投票等言論，反過來召喚高雄韓粉記得當天去投票，這樣才能讓韓國瑜「不再被困在路平丶水溝通，好專心準備再選下一屆總統……」。



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