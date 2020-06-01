配合防疫！罷韓投票記得戴口罩　高市選委會：監票採「實名制」登記

▲罷韓團體造勢活動。（圖／記者洪靖宜攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市第3屆市長罷免案投票日於6月6日舉行，由於正值防疫期間，高雄市選委會提醒民眾，進出投開票所記得要配戴口罩、配合量體溫，若要觀看開票狀況採實名制。

高雄市選委會1日公告六點注意事項，請投票人配合以下防疫措施，以共同維護國人之健康， 包括 ：

一、配戴口罩進入投票所。

二、進入投票所須量測體溫及手部消毒。

三、保持社交距離排隊投票。

四、居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票。

五、有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後，依循工作人員引導至專用遮屏投票。

六、參觀開票採實名制。

《ETtoday新聞雲》為您整理以下5個罷免投票Q&A，讓大家快速瞭解投票規定，避免違規受罰。

Q1：什麼時候去投罷免票？

A1：高雄市第3屆市長罷免案於6月6日舉行，時間從上午8時至下午4時為止

Q2：我有資格投罷免票嗎？

A2：年滿20歲的中華民國國民，戶籍設在高雄，或在高雄居住4個月以上，至6月5日繼續居住者，有罷免投票權

Q3：投罷免票要帶哪些東西？

A3：投票通知單、身分證、個人印章、口罩

Q4：投票蓋章要怎麼蓋？

A4：根據中選會規定，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，「能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」

Q5：我要去哪裡投罷免票？

A6：本次罷免投票共設有1823間投開票所，民眾可上高雄市選委會網站查詢，只要輸入戶籍地址，就可查到正確的投票地點（點我查地點）

此外，中選會及高雄市選舉委員會提醒，自27日零時起至6月6日下午4時止，不得以任何方式，發布與被罷免人或罷免有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，而且，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式從事罷免活動，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

本次罷免案高雄市投票人總數為230萬362人，四分之一為57萬5091人，同意票若未達此門檻，罷免案否決。同意罷免票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才算通過。

面對這場罷免案，韓國瑜日前曾表示，完全尊重法律賦予人民選舉、罷免的權利，但也呼籲支持者，不出來投票，只要監票就好，另外也要求外縣市的民眾，6月6號這一天，不要來高雄，關心韓國瑜就可以，不要付諸行動。



