台中弘文中學捐香草義賣所得給國衛院　陳時中全數回贈再加碼5萬

▲陳時中走訪弘文中學，受到學生熱情歡迎。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市私立弘文中學師生日前舉辦香草茶會公益義賣，所得20萬多元全捐贈國家衛生研究院，協助疫苗研發，衛福部長陳時中深獲感動，1日前往學校大讚師生可貴，陳不僅將義賣所得回贈學校，更加碼5萬元給校方購買教學設備，市長盧秀燕與有榮焉，當場也捐贈校方5萬元，感謝師生的熱情付出。

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▲▼盧秀燕和陳時中聆聽學生介紹香草種類。

盧秀燕、陳時中和國衛院長梁賡義等人上午前往潭子區弘文中學，一下車立即受到師生熱烈歡迎，學生們都跑到教室走廊迎接，尖叫大喊「部長好」、「部長我愛你」，陳、盧也笑容可掬的向學生們揮手致意，一行人並在學校香草花園，聆聽學生介紹香草種類及種植過程。

盧秀燕表示，陳部長主動向她提到弘文中學要捐款協助防疫，讓部長非常感動，部長也說這筆錢雖然金額不算大，但卻代表弘文中學教育成功，把孩子教成有愛、能付出、能關懷別人的好孩子，因此特別來學校看看，身為市長，看到學校辦學這麼成功，她引以為榮。

▲陳時中不但回贈學校原本要捐出的所得，反而加碼5萬元給學校。

陳時中說，對於弘文中學將香草義賣所得，捐給國衛院作為研發疫苗之用，他覺得相當感動，也肯定學生對社會的愛心，學生籌錢不容易，陳除了將這筆費用回贈給學校，更代表國衛院加碼5萬元讓學校添購設備，他認為有心最重要，大家互相幫忙，是非常好的生活教育，每個人都有愛心，台灣一定好。

市府教育局指出，弘文中學師生為了表達對中央流行疫情指揮中心，以及第一線防疫醫護人員的敬意，利用校園所種植的137多種香草植物，烘焙製作香草餅乾、茶包、精油、消毒酒精等產品。

校方日前舉辦「香草疫賣茶會公益活動」，並將義賣所得20萬520元，全數捐贈國家衛生研究院，為研發疫苗貢獻一己之力。

校方也將學生親手製作的感謝紀念牌，贈送給陳時中部長、盧秀燕市長、梁賡義院長，牌上並有雷射雕刻陳、盧2人肖像，相當用心，立法委員莊競程、弘文中學董事長廖勝揮、校長張輝政等人也到場。

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