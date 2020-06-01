阿中部長的威力！墾丁遊客上周末爆棚　旅館餐廳業者都笑了

▲墾丁福華飯店1日早上有大批遊客用餐，業者喜迎遊客回籠 。（圖／福華飯店提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日南下墾丁示範維持防疫新生活原則後，墾丁遊客大幅升溫，6月30日、31日兩天湧入大批遊客，其中30日當晚，飯店、民宿幾乎都客滿，31日也有8成住房率，墾丁大街更出現兩個月來擁擠人潮，讓觀光業者看到曙光，直呼「時中旋風觀光回溫！」。

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▲▼墾丁大街人潮、恆春警方進行疏導勤務。（圖／陳崑福翻攝 ）

墾丁地區觀光業者說，受新冠肺炎影響，墾丁觀光受到衝擊，好不容易盼到到清明節遊客湧入，中央流行疫情指揮中心發佈「疫情警示」，嚇跑了遊客，讓觀光業者若等不到客人，連聲叫苦。

由於國內感染持續零確診，中央流行疫情流行指揮中心宣佈全民進入「防疫新生活」，指揮官陳時中上月23日更南下墾丁，扮演超級業務員，促進觀光。

上周末就湧入大批遊客，觀光民宿業者住房率大幅回升，間間幾乎滿房；昨天還有8成住房率，一家星級飯店業者說，已悶了近兩個月，墾丁大街終於再現人潮，恆春警方持續出動大批警力，疏導交通，宣導遊客保持安全社交距離。

而股票上市公司的墾丁夏都飯店，先前受疫情影響，4、5月來，股價都在22元左右盤整，陳時中南下墾丁挺觀光後，今6月1日股價已達37元以上。

因大批遊客湧入，後壁湖的海鮮餐廳幾乎高朋滿座，都是人潮，業者說，業績上漲約5成，個個笑得合不攏嘴。觀光業者期盼延續這波遊客潮。

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